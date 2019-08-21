Рогозин заявил, что колонизации других планет в ближайшее столетие не будет

Глава Роскосмоса пояснил, что в настоящее время отсутствует необходимость в колонизации и существуют технические сложности для ее осуществления

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Землянам не стоит ждать колонизации других планет в ближайшее столетие. Такое мнение высказал во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это красивые идеи, но мы с вами понимаем, в ближайшее столетие никакой колонизации другой планеты [не будет], колонизации в полном смысле - чтобы человечество взять и переселить на Марс. Тем не менее, мы смотрим нормально на эти разговоры, потому что они привлекают интерес к космосу, должны же быть Жюль Верны и среди современных инженеров", - сказал он на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

Рогозин пояснил, что в настоящее время отсутствует необходимость в колонизации и существуют технические сложности для ее осуществления. "Колонизация Марса - слушайте, летите, но только пусковое окно (подходящее время для запуска космического аппарата - прим. ТАСС), если ты промахнулся, ты ждешь еще два года. Прилетел туда через девять месяцев, обратно лететь - опять ждешь два года. Чем питаться, чем дышать, откуда брать воду?" - пояснил гендиректор Роскосмоса.

На ежегодной ярмарке технологий SXSW, проходившей в марте прошлого года в Остине (штат Техас), глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил о начале программы колонизации Марса в 2022 году и планах по запуску туда двух кораблей с астронавтами в 2024 году.