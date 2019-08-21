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21.08.2019
ТАСС

Россия запустит в космос часть "Ноева ковчега" МГУ

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Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Источник изображения: © Андрей Махонин/ТАСС

Роскосмос хочет проверить возможности подобной транспортировки на другие планеты

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос намерен запустить в космическое пространство часть коллекции проекта "Ноев ковчег", создаваемой Московским государственным университетом, для проверки возможности подобной транспортировки на другие планеты, сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы хотим часть этой коллекции отправить в космическое пространство, посмотреть воздействие малой радиации, невесомости на эти растения, что с ними будет происходить", - сказал он встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

По словам Рогозина, эта работа важна с точки зрения будущего развития космонавтики. "Чтобы понять, можем ли мы транспортировать часть земной жизни на другие планеты, чтобы эти коллекции долетели в целости и сохранности", - пояснил глава Роскосмоса.

В конце 2014 года Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова заключил соглашение с Российским научным фондом по созданию Национального банка-депозитария живых систем "Ноев ковчег". Создание депозитария позволит сохранить биоразнообразие нашей планеты и создать новые способы полезного использования биологического материала, сообщается на сайте университета.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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