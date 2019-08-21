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21.08.2019
ЦАМТО

В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в "Ильюшине"

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им С.В.Ильюшина".
Источник изображения: Архив

ЦАМТО, 20 августа. В ОАК опровергли сообщения о "массовых увольнениях" в "Ильюшине", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала, передает "РИА Новости".

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в АК им. С.В.Ильюшина запланированы "массовые увольнения" – якобы лишатся работы порядка тысячи человек, включая тех, кто занят в производстве.

"На ПАО "Ил" идет оптимизация организационной структуры и настройка профессиональной команды предприятия в рамках общекорпоративных процедур. В результате этого сокращается количество уровней управления. Оптимизация затрагивает только административно-управленческий и вспомогательный персонал", – сказали "РИА Новости" в пресс-службе корпорации.

Там уточнили, что сохранение инженерных кадров и конструкторских компетенций остается приоритетом предприятия. "Главные конструкторы по типам воздушных судов и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу. Предприятие выполняет действующие контракты, ведет разработку существующих и перспективных образцов авиационной техники марки "Ил", – отметили в ОАК.

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