Роскосмос может создать центр подготовки космонавтов на Северном Кавказе

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что покорение горы Эльбрус может войти в программу подготовки российских космонавтов

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает возможность создания центра подготовки космонавтов в одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Было бы неплохо, если бы Роскосмос на Северном Кавказе пустил свои корни. Вчера и позавчера были в двух республиках, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, сейчас в Ставропольском крае. Смотрим <…> возможности того, чтобы на Северном Кавказе развернуть центр подготовки космонавтов Роскосмоса по горной подготовке, парашютной подготовке", - сказал он.

Покорение горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии может войти в программу подготовки российских космонавтов, добавил Рогозин

"Побывали на Эльбрусе, я даже не мог представить всю мощь и весь дух [горы]. Восхождение космонавтов на Эльбрус, я думаю, тоже будет предметом программы подготовки", - сказал он.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщал, что российские космонавты будут проходить альпинистскую и воздушно-десантную подготовку, а также курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи на базе Российского университета спецназа в Чечне. Подготовку планируют начать со следующего года.