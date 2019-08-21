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21.08.2019
ЦАМТО

Украина и Турция совместно разрабатывают ударный БЛА нового поколения "Акинджи"

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Один из приобретенных Украиной турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Bayraktar TB2
Один из приобретенных Украиной турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Bayraktar TB2.
Источник изображения: ГК "Укроборонпром" Видео

ЦАМТО, 20 августа. Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный БЛА нового поколения "Акинджи", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госконцерна "Укроборонпром".

Ранее "Укрспецэкспорт" и Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

"Ударный беспилотник нового поколения "Акинжи" разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен, в первую очередь, как для турецких, так и украинских вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ – возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм", – цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

По данным пресс-службы, этот БЛА относится к тяжелому классу беспилотников, он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Размах крыла составляет 20 м. Аппарат способен поднять в воздух более тонны вооружения и находиться в полете сутки. На вооружении "Акинжи" – управляемые ракеты, обычные и высокоточные бомбы.

Как отмечает "РИА Новости", турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и по ряду других направлений. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

Как подчеркнули в пресс-службе "Укроборонпрома", "за последние годы была налажена стабильная взаимовыгодная работа, которая позволяет совместить сильные стороны наших оборонно-промышленных комплексов. И создание СП "Укрспецэкспорта" и Baykar Defence является еще одним важным шагом, который повысит обороноспособность двух стран".

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Турция
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