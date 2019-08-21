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21.08.2019
Военное обозрение

Минобороны ужесточает правила продажи военной формы и знаков различия

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Министерство обороны разрабатывает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) касательно наказания несанкционированной продажи армейского обмундирования и ужесточения наказания за незаконное ношение военной формы и знаков различия. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: Минобороны РФ

Министерство обороны намерено ввести наказание за несанкционированную торговлю армейском обмундированием и ужесточить наказание за незаконное ношение военной формы и знаков различия. Также рассматривается внесение изменений в Уголовный кодекс в части незаконного использования военной формы при совершении преступления. В случае, если такие поправки примут, незаконное использование формы станет отягчающим обстоятельством.

Поправки в КоАП предусматривают наложение штрафов на физических или юридических лиц за продажу военного обмундирования лицам, которые не имеют права на ее ношение. В настоящее время такого запрета нет и военную форму со знаками различия может купить любой желающий. Запрет действует только на продажу формы правоохранительных органов - в спецмагазинах требуют предъявления служебного удостоверения.

В действующем административном кодексе предусмотрено наказание за незаконное ношение форменной одежды "со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов". Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа от одной до полутора тысяч рублей с изъятием формы. При этом никаких санкций за продажу военного обмундирования не предусмотрено.

Сегодня в России совершенно бесконтрольно шьют и продают военную амуницию. В последнее время появилось большое количество магазинов, где можно купить любой элемент военной одежды или снаряжения. Также форму продают и частные лица, которые незаконно приобретают ее, к примеру, на военных складах. Этим пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии. Нередко в военной форме совершают преступления. Это не прибавляет авторитета российским вооруженным силам, и с этим нужно бороться

- заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, добавив, что бесконтрольное использование военной формы необходимо жестко пресекать, как это делается, например, в США.

В Минобороны надеются, что принимаемые меры помогут в борьбе с незаконным использованием военной формы и, в конечном счете, положительно скажутся на авторитете российской армии.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
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