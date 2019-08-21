Войти
21.08.2019
ТАСС

Рогозин: Роскосмос пока не видит никаких угроз Земле из космоса

388
0
0
Asteroid
Астероид. Источник: ufolog.ru.

При этом глава госкорпорации не исключил появления подобных угроз в будущем

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "страшилками" очередные ожидания конца света и заверил, что актуальных космических угроз в настоящее время нет.

"Страшилок очень много, и часто кинематограф подогревает интерес к этому <...> Наверное, имеет право на жизнь такое отношение к космосу - с опаской. Но системы космического мониторинга Роскосмоса пока не видят никаких угроз, которые могли бы быть", - сказал Рогозин на встрече с участниками форума "Машук", отвечая на вопрос одной из участниц об угрозе конца света в сентябреа.

При этом Рогозин не исключил появления подобных угроз в будущем. "Но пока все спокойно", - уточнил глава Роскосмоса.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали, что астероид 2019 OU1, приближающийся к Земле, не представляет опасности для планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 млн км.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
11.07.2018
Рогозин: сверхкороткая схема полета к МКС важна для будущих дальних миссий в космос
22.05.2018
Космос — в одни руки
15.03.2018
В Общественном совете при МО прокомментировали идею создания ракетного "мегахолдинга"
04.09.2012
Не президентское дело
10.08.2012
"Все снести и построить заново"
10.05.2012
Рогозин рвется в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.