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21.08.2019
ТАСС

Роскосмос планирует марсианские миссии в отдаленной перспективе

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Поверхность Марса
Поверхность Марса.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech/MSSS

В госкорпорации отметили, что для миссии на Марс потребуется увеличение защиты от радиации

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает возможность проведения в будущем миссий на Марс, однако из-за существующих сейчас сроков полета к этой планете они пока неприемлемы. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на встрече с участниками форума "Машук".

"Планируя будущие марсианские миссии, мы видим, что та доза радиации, которую может получить космонавт, перелетая в сторону Марса, к спутникам Марса или к самому Марсу при существующих сроках перелета и существующих средствах защиты на самом деле неприемлемы для человека", - сказал Крикалев.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, эту проблему можно решить либо с помощью увеличения защиты, либо при увеличении скорости перелета. Новые двигатели, уточнил Крикалев, позволят долететь быстрее.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума сообщил, что космонавты из отряда, который сейчас формируется, будут работать в дальнем космосе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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