Войти
21.08.2019
Военно-промышленный курьер

Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12

664
1
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Итоги конкурса, который определит, какое конструкторское бюро займется созданием перспективного среднего военно-транспортного самолета на замену советскому Ан-12, подведут в сентябре.

Как сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли, это будет "Ильюшин" или "Туполев".

В Объединенной авиастроительной корпорации РИА Новости частично подтвердили эту информацию.

"Как мы сообщали ранее, в ОАК идет работа над концепцией среднего транспортника, опираясь на разработки входящих в корпорацию компаний "Ильюшин" и "Туполев". Решение по целевой концепции СВТС планируется принять в 2019 году", — сказали в пресс-службе.

О том, что ПАО "Туполев" планирует создать средний военный транспортник, призванный заменить в войсках устаревший Ан-12, заявлял ранее генеральный директор компании Александр Конюхов. Тактико-техническое задание на перспективную машину такого класса Минобороны утвердило в ноябре прошлого года.

Авиационный комплекс имени Ильюшина также работает над проектом среднего военно-транспортного самолета. В частности, там создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году.

В ОАК недавно сообщили, что прорабатывается несколько концепций по созданию такого самолета, в частности Ил-276, но какие есть еще варианты, не уточнили.

"Туполев" в свое время разработал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Работы по нему велись с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х были остановлены из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране в целом.

Ил-276 — двухдвигательный военно-транспортный самолет для транспортировки грузов массой до 20 тонн на расстояние до двух тысяч километров. Скорость полета — 800 километров в час.

Ан-12 — советский четырехдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Максимальная грузоподъемность — 21 тонна, крейсерская скорость — 570 километров в час, дальность полета — более 5,5 тысячи километров. Ан-12 использовались на различных театрах военных действий, в том числе в Афганистане и Чечне.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Продукция
Ан-12
Ил-276
Ту-330
Компании
Ил
ОАК
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Похожие новости
16.11.2018
Концепцию среднего транспортника для замены украинского Ан-12 утвердят в 2019 году - источник
10.04.2008
МТС вышел из ступора
1 комментарий
№1
21.08.2019 06:57
Цитата, q
Итоги конкурса, который определит, какое конструкторское бюро займется созданием перспективного среднего военно-транспортного самолета на замену советскому Ан-12, подведут в сентябре.
Через месяц вопрос решится?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.