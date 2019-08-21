Войти
21.08.2019
Военно-промышленный курьер

Франция не поделится с Индией своими технологиями реактивных двигателей

434
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Проект индийского двигателя Kaveri в очередной раз потерпел фиаско.

Работы по созданию двигателя для программы LCA начались еще в 1986 году. В 1989 году был сформирован облик силовой установки Kaveri (GTX-35VS), менее чем за 8 лет планировали создать сравнительно мощный двигатель для первого индийского истребителя. Несмотря на то, что прошло уже 30 лет, сделать этого так и не удалось, сообщает Warspot со ссылкой на портал indiatimes.com.

Программа LCA, воплотившаяся в истребитель Tejas, официально отказалась от Kaveri в 2008 году. Позже Минобороны Индии намеревалось усовершенствовать двигатель для установки на Tejas второго поколения (Mk.2), но технические сложности мешали доработке силовой установки.

Надежды на воскрешение Kaveri появились с закупкой индийскими ВВС 36 французских истребителей Rafale. В рамках сделки французские подрядчики обязались инвестировать в Индию €3,4 млрд. В частности, компания Safran имеет обязательства на сумму €580 млн и намеревалась инвестировать €250 млн в работы над Kaveri. При этом французы посчитали, что общая стоимость доработки двигателя составит порядка €750 млн, из которых €500 млн должна будет вложить Индия. В Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии посчитали эту сумму неподъёмной и отказались от продолжения совместных работ над Kaveri. Всего за время разработки Kaveri, по официальным данным, было потрачено €240 млн.

Фото: прототип двигателя Kaveri (bharat-rakshak.com)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Kaveri
Rafale
Tejas
Компании
DRDO
Safran
Похожие новости
19.08.2019
Индийские истребители "Tejas" остались без французского двигателя Kaveri
13.03.2017
В ходе испытаний двигателя Kaveri обнаружен непонятный шум - новая проблема в букет его недостатков
22.02.2017
"Кавери" получит технологии М88
11.07.2016
Компания Safran Aircraft Engines готова инвестировать 1 миллиард евро в индийский двигатель Kaveri
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.