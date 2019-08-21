"Пустынный лис" для разведчиков

В 80-х годах в Нидерландах началась разработка бронированной разведывательной машины нового поколения. Позже к программе подключилась ФРГ. Творением специалистов двух стран стала колёсная боевая разведывательная машина (БРМ) "Феннек", считающаяся одной из наиболее совершенных в своём классе.

Во второй половине 80-х годов на чертёжных досках конструкторов голландской фирмы DAF появились первые наброски новой двухосной бронемашины, получившей обозначение МРС (Multi Purpose Carrier). В разведывательных подразделениях Королевской армии Нидерландов броневик должен был заменить гусеничные БРМ "Линкс" (уменьшенный и облегчённый вариант БТР М113). Одним из главных требований к МРС являлись малые габариты (длина — не более 6 м, ширина — 2,5 м, высота — 2 м) и масса, не превышающая 10 т. Броня должна была обеспечить экипажу из трёх человек защиту от осколков и огня стрелкового оружия.

Высокими являлись требования к подвижности — как тактической (скорость по шоссе — не менее 100 км/ч, запас хода — 700 км), так и стратегической (возможность переброски самолётами военно-транспортной авиации и действий в различных климатических зонах без специальной подготовки). Многие требования диктовались спецификой задач, стоящих перед БРМ: как можно более тихая работа двигателя, хороший обзор, возможность монтажа оптоэлектронного оборудования, способность действовать в течение пяти суток на территории, занятой противником.

Прототип МРС. Источник изображения: Kominek R. Lekki opancerzony pojazd rozpoznawczy Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 1999, №5

Исходя из названия, МРС задумывалась как многоцелевая машина. Хотя приоритетной являлась разработка варианта БРМ, предусматривалось также создание на её базе командно-штабной машины, самоходных ПТРК и ЗРК, полицейского броневика и прочих боевых единиц.

От национального проекта — к международному

В 1992 году фирма-разработчик за собственные средства построила прототип нового броневика, получившего название "Феннек" — в честь небольшого пустынного лиса, отличающегося очень острым зрением и слухом. Машину предложили нидерландским военным, планировавшим закупку свыше 100 броневиков для миротворческих операций. Однако потенциальный заказчик склонялся к приобретению на мировом рынке одной из уже проверенных конструкций. Компания DAF получила "утешительный приз" в виде 2,5 млн долларов, выделенных весной 1993 года для продолжения работ по "Феннеку". В такой ситуации фирма начала поиск зарубежного партнёра. Интерес к наработкам голландцев проявила немецкая фирма "Вегманн" (с 1999 года — часть концерна "Краус-Маффей-Вегманн"), намеревавшаяся предложить "Феннек" бундесверу в качестве замены четырёхосной БРМ "Лухс". Собственный броневик "Цобель" — пятитонная двухосная плавающая машина — испытывался с 1989 года, но так и не был доведён до необходимых кондиций.

Одна из предсерийных машин. Источник изображения: Kominek R. Lekki opancerzony pojazd rozpoznawczy Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 1999, №5

Официально о начале совместной разработки БРМ было объявлено в 1994 году, а в декабре того же года представители двух стран подписали соглашение о постройке четырёх прототипов БРМ — TVM (Truppenversuchsmuster, "образец для войсковых испытаний"). Первый из них (TVM-1) был передан голландской армии в декабре 1996 года. До 1998 года были готовы TVM-2, TVM-3 и TVM-4 (машины с нечётными номерами передавались армии Нидерландов, с чётными — бундесверу). В том же году были объявлены предварительные планы закупок "Феннеков": 160 машин для ФРГ и 220 для Нидерландов.

Войсковые испытания, завершившиеся летом 1998 года, показали необходимость внесения в конструкцию "Феннека" ряда изменений. Их реализовали на основательно переделанном втором прототипе, получившем обозначение TVM-2 Mod и вышедшем на испытания в июле 1999 года. Наконец, в декабре 2001 года было подписано соглашение о начале производства "Феннеков" для вооружённых сил Германии и Нидерландов. Бундесвер намеревался обзавестись 202 такими машинами (178 БРМ и 24 машины инженерной разведки), Королевская армия Нидерландов — 410 (202 БРМ, 130 самоходных ПТРК и 78 машин общего назначения).

Конструкция

"Феннек" является колёсным двухосным полноприводным неплавающим бронеавтомобилем с задним расположением двигателя. Заднемоторная компоновка была выбрана из соображений уменьшения тепловой и акустической заметности. Рабочее место водителя расположено в передней части корпуса по оси машины. Благодаря большим окнам с бронестёклами, снабжённым дворниками, водителю обеспечивается поле обзора 180°. Предусмотрена возможность крепления на стекла специальных экранов из покрытия, предотвращающего отражение солнечного света. "Феннек" оборудован телекамерой заднего вида, а для вождения в тёмное время суток водитель использует очки ночного видения LUCIE. Ещё два члена экипажа (в варианте БРМ — командир и наблюдатель) размещаются за водителем. Доступ их на рабочие места обеспечивается через двери в бортах корпуса. Кроме того, над рабочими местами всех трёх членов экипажа имеются люки. Сиденья регулируются по высоте, что позволяет вести наблюдение через открытый люк. Сиденья командира и наблюдателя снабжены устройствами "проваливания", позволяющими в случае опасности мгновенно опустить сиденье.

Общий вид БРМ "Феннек". Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Специальное оборудование БРМ позволяет вести наблюдение в дневное и ночное время, измерение дальности и азимутов, а также обмен соответствующей информацией. Его основу составляет оптоэлектронная головка ВАА (разработки фирм "STN Атлас" и "Карл Цейсс Оптроникс") с телевизионной камерой, тепловизором OPHELIOS и лазерным дальномером MOLEM. Головка смонтирована на телескопической мачте высотой 1,5 м, позволяющей вести наблюдение из-за укрытий. Система монтажа ВАА обеспечивает круговой обзор, но поворот головки на 360° невозможен: она вращается на 220° вправо и влево. Диапазон перемещения ВАА в вертикальной плоскости составляет от ?30 до +30°. Существует также возможность оборудования выносного поста наблюдения — в этом случае головка ВАА устанавливается на специальной треноге на удалении до 40 м от БРМ.

Оптоэлектронная головка ВАА. Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Тепловизор OPHELIOS работает в диапазоне 8-12 мкм и обеспечивает обнаружение цели типа танк на дистанции до 4 км. Телевизионная камера чёрно-белого изображения имеет регулируемое поле зрения от 2 до 20° (у тепловизора этот показатель составляет от 2,7 до 12,5°). Изображение транслируется на монитор, причём существует возможность наложения изображения от тепловизора на телевизионное. Лазерный дальномер работает на волне длиной 1,543 мкм. Диапазон измерения дальности составляет от 50 м до 10 км, время измерения — 10 нс. Измеренная дальность до объекта отображается на мониторе, а результаты последних 50 замеров хранятся в памяти. На мониторе также отображается азимут объекта относительно БРМ и угол наклона головки ВАА.

Как известно, при ведении разведки крайне важно точно знать своё месторасположение. "Феннек" оборудован инерционной навигационной системой LLN-GY разработки фирмы LITEF. Она обеспечивает предоставление экипажу информации о текущих координатах в реальном масштабе времени. Точность определения собственного положения составляет 10 м, а величина ошибки — 0,8% пройденного пути. Также предоставляется информация о направлении на север (с точностью 0,3°). Кроме того, "Феннек" оборудован приёмником спутниковой системы навигации GPS.

БРМ снабжена системой отображения и передачи информации FuWES. На её сенсорном мониторе, установленном слева от монитора системы ВАА, отображается карта местности с обнаруженными объектами и дальностью до них, а также местом самой БРМ. Эта информация может транслироваться внешним потребителям.

Дополнительными средствами наблюдения являются выносные акустические и сейсмические датчики. Предусмотрена также возможность применения с "Феннека" миниатюрного БПЛА "Аладдин". Этот беспилотник имеет радиус действия 15 км и максимальную скорость полёта 90 км/ч. Диапазон рабочих высот полёта "Аладдина" составляет от 30 до 300 м.

"Феннек" имеет развитый комплекс средств радиосвязи, включающий КВ/УКВ радиостанции SEM 52, SEM 80/90 и HRM 7400, а также танковое переговорное устройство.

Гранатомёт AGL на турели "Феннека". Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Вооружение "Феннека" в разведывательном варианте монтируется на турели "тип 1530" с ручной наводкой, но с дистанционным управлением изнутри машины. В бундесвере БРМ вооружается 7,62-мм пулемётом или 40-мм гранатомётом AGL (готовый к стрельбе боекомплект составляет 250 патронов или 32 гранаты). Для прицеливания служит перископический прицел PERI Z17 и тепловизор. Возможна установка более сложной прицельной станции LAZ400L с телекамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Вместо турели "тип 1530" может монтироваться дистанционно управляемая установка FLW 200 с электроприводом и дополнительными дымовыми гранатомётами (в базовом исполнении шесть 76-мм гранатомётов, сблокированных в два пакета, установлены в кормовой части корпуса). Возможно и применение других вариантов вооружения — например, БРМ армии Нидерландов вооружаются 12,7-мм пулемётами.

Силовая установка "Феннека" — шестицилиндровый дизель "Дойц" BF 6M2013C мощностью 240 л.с. с гидрокинетической трансмиссией и автоматической коробкой передач (шесть скоростей при движении вперёд, и одна — назад). Система передача мощности к колёсам — Н-образная (от распределительной коробки мощность передаётся на четыре вала, проходящие вдоль бортов). Такое решение способствовало уменьшению высоты машины. Максимальная скорость движения по шоссе составляет 110 км/ч (впрочем, инструкция не рекомендует разгоняться свыше 90 км/ч), а при движении назад — 23 км/ч. 230-литровый топливный бак расположен в левой части моторного отделения. Его ёмкости хватает для преодоления 1000 км по шоссе, либо 450 км — по пересечённой местности.

Машина оборудована автоматической системой пожаротушения (в моторном отсеке), а также системой защиты от оружия массового поражения.

Специальные варианты

Базовый (разведывательный) вариант "Феннека" обозначается LVB (Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig). Бундесвер получил 178 таких машин, а армия Нидерландов — 202. С 2001 года по заказу бундесвера разрабатывалась машина передовых артиллерийских наблюдателей, предназначавшаяся для замены соответствующего варианта БТР М113. Она отличается наличием терминала передачи данных автоматизированной системы управления огнём артиллерии ADLER, изменённым составом радиооборудования (радиостанции SEM 80/90 и SEM 93), а также автономной навигационной системой TALIN 3000. Весной 2004 года первую машину передовых артиллерийских наблюдателей передали бундесверу, однако испытания показали неудовлетворительные характеристики машины. Бундесвер получил всего пять экземпляров этой машины, которые эксплуатировались до 2009 года.

Вместо машины передовых артиллерийских наблюдателей на базе "Феннека" разработали машину единой команды огневой поддержки JFST (Joint Fire Support Team), способную работать как с артиллерией, так и с авиацией. Контракт на её разработку был подписан осенью 2007 года, а в марте 2010-го бундесвер получил первые серийные экземпляры.

JFST отличается новой оптоэлектронной головкой BAA II с усовершенствованной телекамерой, тепловизором ATTICA и лазерным дальномером LDM43 (допускающим измерение дальности до 20 км). Оборудование машины позволяет работать в АСУ сухопутных войск FuWES и АСУ артиллерии ADLER II. В зависимости от состава радиосвязного оборудования различается два варианта JFST: "земля/земля" (Lu/Bo; для взаимодействия с артиллерией) и "воздух/земля" (Bo/Bo; для наведения авиации). В первом варианте применены радиостанции SEM 70 и HRM 7400, во втором — HRM 7000, TRM 6021 и AN/PRC-117F. Внешне вариант "воздух/земля" можно отличить по характерной Х-образной антенне в кормовой части машины, отсутствующей на модификации "земля/земля".

Потребности бундесвера в машинах JFST определялись в 40 единиц, но реально было поставлено вдвое меньше (включая пять экземпляров, переделанных из машин передовых артиллерийских наблюдателей): 10 в варианте "воздух/земля", и 10 — "земля/земля".

Ещё один вариант "Феннека" создан для инженерных частей. Он позиционируется как инженерная машина управления и разведки. Его обозначение традиционно витиевато — F?-/ErkdFzg Pi (F?hrungs- und Erkundungsfahrzeug Pioniertruppe) — в области номенклатуры военной техники бундесвер блюдёт традиции вермахта. Этот вариант лишён оптоэлектронной головки ВАА. Основной элемент его бортового оборудования — компьютер "Центурион" с 15-дюймовым сенсорным экраном. Также имеется аппаратура радиационной и химической разведки. С левого борта машины установлен контейнер для дополнительного имущества. Состав радиооборудования соответствует БРМ. Инженерные части бундесвера получили 24 машины F?-/ErkdFzg Pi, первые из которых были приняты заказчиком в 2005 году.

БРМ "Феннек" для Королевской армии Нидерландов отличается от бундесверовского варианта вооружением — как уже отмечалось, голландцы предпочитают 12,7-мм пулемёты М2НВ. Кроме того, голландские LVB приспособлены для установки радара "Сквайр" фирмы "Талес". Эта РЛС, работающая в диапазоне длины волн 2,5-3,75 см, способна обнаруживать танки на дистанции свыше 30 км, вертолёты — 18 км, беспилотники — до 6 км.

Двух сотен БРМ "Феннек" оказалось слишком много для подвергшихся сокращению сухопутных войск Нидерландов. Поэтому 63 машины переоборудовали в транспортёры общего назначения AD (algemene dienst). Лишённые головок ВАА, они используются в качестве командирских и связных машин.

Носитель ПТРК MRAT. Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Машина передовых артиллерийских наводчиков VWRN. Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Вторым по массовости голландским вариантом "Феннека" (78 единиц) является носитель ПТРК MRAT (Medium Range Anti Tank). Машина вооружена комплексом "Спайк-MR", имеющим максимальную дальность стрельбы 2,5 км и минимальную — 200 м. Возимый боекомплект составляет 5-6 ПТУР. Обзавелись голландцы и собственными вариантами машин передовых артиллерийских наводчиков VWRN (Voorwaartse Waarnemer; 16 единиц), а также передовых авиационных наводчиков TACP (Tactical Air Control Party; 6 единиц).

Самоходный ЗРК SWP. Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Наиболее интересным среди нидерландских вариантов "Феннека" является самоходный ЗРК SWP (Stinger Weapon Platform), разработанный совместно с турецкой фирмой "Аселсан". На крыше этой машины смонтирована четырёхзарядная пусковая установка ЗУР "Стрингер" (угол горизонтальной наводки — 360°, вертикальной — от ?10 до +72°).

Служба и боевое применение

Поставки БРМ "Феннек" вооружённым силам Германии и Нидерландов начались в 2003 году. Эти машины придали разведывательным подразделениям совершенно новое качество: и немецкий "Лухс", и голландский "Линкс" в подмётки не годились "Феннеку" по составу специального оборудования. Высокой оценки заслужила и подвижность новой БРМ.

В бундесвере "Феннеки" поступили на вооружение бригадных разведывательных батальонов: 6-го из 41-й механизированной бригады (Ойтин), 7-го из 21-й танковой бригады (Ахлен), 8-го из 12-й танковой бригады (Фрайбург), 13-го из 37-й мехбригады (Гота), а также 230-го горного из 23-й горной бригады (Фуссен) и 3-го инструкторского из 90-й инструкторской танковой бригады (Люнебург). Кроме того, "Феннеки" имеются в 310-й аэромобильной разведроте 1-й аэромобильной бригады (Зеедорф) и разведроте 291-го егерского батальона, входящего в состав франко-германской бригады (Илькирх-Графенштаден).

В разведбатах "Феннеками" укомплектовано по одной роте, состоящей из трёх взводом по семь БРМ (три разведывательных отделения по два "Феннека" плюс машина командира взвода).

Голландские "Феннеки" на учениях. Источник изображения: magazines.defensie.n

В Королевской армии Нидерландов основными частями, эксплуатирующими "Феннеки", являются 42-й и 43-й разведывательные эскадроны (Ойрсхот и Хафелте) входящие в состав, соответственно, 13-й лёгкой и 41-й механизированной бригад. Каждый из них включает три роты по три разведывательных взвода (восемь "Феннеков" в каждом) и одному противотанковому (четыре "Феннека" MRAT). Кроме того, "Феннеки" находятся на вооружении 5-й и 6-й рот 103-го отдельного разведбата (Ольдебрук). В них вместо противотанкового взвода имеется взвод передовых авиационных наводчиков (три машины "Феннек" ТАСР). ЗРК SWP находятся на вооружении 13-й зенитной батареи Объединённого командования ПВО, в которой используются совместно с ЗРК NASAMS 2.

Патруль "Феннеков" в Афганистане. Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Как немецкие, так и голландские "Феннеки" активно участвуют в миротворческих операциях. Немецкие машины попали в Афганистан в 2003 году — сразу же после принятия на вооружение. По опыту боевого применения на них был внедрён комплекс "афганских" доработок, включающий установку массивного бампера, инфракрасных прожекторов, усиленной противоминной защиты, станции CG-12, предназначенной для постановки помех дистанционным взрывателям импровизированных подрывных устройств, а также двух контейнеров для дополнительного боекомплекта. Помимо БРМ, в Афганистане служили инженерные "Феннеки" и машины JFST.

"Феннек" с комплексом "афганских" доработок. Источник изображения: Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2

Двенадцать "Феннеков" отправили в Афганистан и голландцы. Один из них был потерян в ноябре 2007 года в Урузгане вследствие подрыва на мине (один член экипажа погиб, двое получили ранения). Используются "Феннеки" и миротворческим контингентом в Мали.

Голландский "Феннек" в аэропорту Тимбукту (Мали). Источник изображения: magazines.defensie.nl

С момента начала разработки "Феннека" его создатели вели интенсивный поиск зарубежных покупателей. Наиболее близки к заключению контрактов были вооружённые силы Люксембурга, Бельгии и Турции. И если крошечный Люксембург мог купить не более десятка БРМ, то потенциальные контракты с двумя другими странами были более привлекательными. Бельгия намеревалась прибрести не менее 200 "Феннеков", а Турция — 180 с перспективой последующего лицензионного производства. Однако все эти планы так остались нереализованными.

В 2008 году на выставке "Евросатори" был представлен прототип БРМ "Феннек F2" с увеличенной до 15 т массой, более мощной силовой установкой и другими усовершенствованиями. Два года спустя появился доработанный опытный образец "Феннек 2". Машина ориентирована на экспорт, но пока лишь одна страна изъявила желание закупить эти БРМ. Ею стал Катар, заказавший в 2015 году в пакете с другой немецкой бронетехникой и 32 "Феннека 2". Впрочем, о начале поставок этих бронемашин пока не сообщалось.

Тактико-технические характеристики БРМ «Феннек» Боевая масса, т 10,4 Вместимость, экипаж+десант, чел. 3 Вооружение (боекомплект) 1 7,62-мм или 12,7-мм пулемёт либо 1 40-мм автоматический гранатомёт Размеры, мм: длина

высота (по крыше корпуса)

ширина 5580

1790

2550 Клиренс, мм 400 Мощность двигателя, л.с. 240 Максимальная скорость, км/ч 110 Запас хода, км 1000 Преодолеваемые преграды: глубина брода, м

подъём, град. 1

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Литература:

Kominek R. Lekki opancerzony pojazd rozpoznawczy Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 1999, №5 Nita M. Wielozadaniowy pojazd opancerzony Fennek // Nowa Technika Wojskowa, 2017, №2 Sholtzen R. Heersaufkl?rungs, Stuttgart, Motorbuch-Verlag, 2012 army-technology.com

Андрей Харук