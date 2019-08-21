Охрана Эстонии: британские истребители сопроводили российские Су-30

Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Британские истребители в очередной раз вылетели на перехват российских самолетов, когда те пролетали над Балтийским морем. Военные Соединенного королевства осуществили эти действия в рамках миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства. В очередной раз британские ВВС заступили на это дежурство в апреле и с тех пор совершили не один вылет.

Истребители ВВС Великобритании Typhoon вылетели с военного аэродрома Эмари в Эстонии, чтобы сопроводить два Су-30 Flanker (по классификации НАТО) российских ВКС, сообщило в твиттере Министерство обороны Соединенного королевства. Операция была проведена в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Российские истребители пролетали над Балтийским морем.

Отмечается, что истребители выполнили задачу "на профессиональном уровне".

Британские истребители нередко вылетают для сопровождения российских самолетов. В очередной раз это произошло 13 августа. Как сообщили в минобороны Соединенного королевства, Typhoon сопроводили два российских Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании. Для этого британские истребители вылетали с военной базы Лоссимут, расположенной в Шотландии.

В конце прошлого месяца в минобороны Великобритании сообщили, что Typhoon сопроводили российский военный транспортный самолет Ил-76 вблизи воздушной границы Эстонии. "Мы идентифицировали его, когда он находился близко к пространству НАТО", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что это стандартный протокол для воздушных судов, так как Великобритания работает в партнерстве с Эстонией.

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что британские ВВС продемонстрировали свои профессиональные навыки, которые нужны, чтобы "защитить небо над Балтикой".

До этого британские истребители сопровождали российские истребители Су-27 14 и 15 мая. Оба раза самолеты РФ летели вместе с так называемым воздушным командным пунктом Ил-22.

"Во вторник 14 мая истребители Typhoon были подняты с базы Эмари в ответ на приближение двух российских Су-27 и одного Ил-22, следовавших вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда. В среду 15 мая Typhoon также поднимались в воздух с базы Эмари для сопровождения двух Су-27 и одного Ил-22, следовавших в направлении России", - указали в комментарии британских военных.

Уточняется, что британские самолеты находились на безопасной от российских истребителей дистанции.

"Находясь на безопасной дистанции от российских самолетов, я и мой ведомый убедились, что российские самолеты безопасно сопровождаются на подлете к воздушному пространству Эстонии. Российские пилоты и экипажи действовали профессионально, в спокойной манере, без нарушений. Впоследствии мы передали российскую группу венгерским пилотам, поднявшимся в воздух с базы в Литве", - рассказал командир звена британских ВВС Пол О'Грэди.

Великобритания с 2017 года возглавляет дислоцированный в Эстонии международный батальон НАТО, который насчитывает более тысячи военнослужащих. Королевская авиация постоянно мониторит полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой.

Военные воздушные суда России не заходят в воздушное пространство Великобритании, и все случаи их сопровождения завершаются без инцидентов. В минобороны Соединенного королевства ранее отмечали, что реакция российских пилотов, по оценкам их британских коллег, в подобных случаях является "профессиональной и спокойной".

В очередной раз британские ВВС приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства в апреле.

В середине месяца сообщалось, что на авиабазу Эмари под Таллином прибыли пять боевых вертолетов AH-64 Apache ВВС Великобритании. Они прилетели в Эстонию, чтобы укрепить батальон НАТО, но, помимо этого, их пилоты принимали участие в учениях "Весенний шторм".

Британские военные вылетали для сопровождения российских самолетов и до того, как приступили к выполнению миссии НАТО. Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил 29 марта вылетали с авиабазы Лоссимут, чтобы идентифицировать и сопроводить российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем.

В Соединенном королевстве сообщили, что российские самолеты вылетели с авиабазы Оленья в Мурманской области, проследовали над Северным морем в южном направлении, а затем совершили разворот и легли курсом на север. Как раз во время этого маневра они и пролетали вдоль побережья Англии на расстоянии 95 км, находясь в международном воздушном пространстве.

Лидия Мисник