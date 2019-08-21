"От Лиссабона до Владивостока": Макрон рассказал о будущем России

Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным

Эмманюэль Макрон после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что видит европейское будущее России. Президент Пятой республики рассказал, что в ходе диалога главы государств обсудили ряд вопросов, причем не только мировых, но и внутренних российских - например, ситуацию с пожарами в Сибири.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Брегансоне выразил уверенность в европейском будущем России.

"Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал он в своем твиттере.

Макрон считает, что изменения международного порядка достигли исторического масштаба.

"В этом контексте отношения между Францией и Россией являются решающими. Нашим странам нужно говорить, находить точки соприкосновения. Это и есть цель моей встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне", - подчеркнул французский лидер.

Он рассказал, что в ходе беседы президенты обсудили ситуацию вокруг природных пожаров в Сибири и таяние вечной мерзлоты в этом регионе. "Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению [начать] ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест, мы должны следовать этому пути", - отметил Макрон.

По его словам, оба лидера также выразили приверженность созданию долговременной стабильности в Ливии и восстановлению порядка в этом государстве. Говоря о Сирии, Макрон подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в провинции Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Сочи 17 сентября прошлого года.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в понедельник на юге Франции в Форте Брегансон - летней резиденции французских президентов. Встреча продолжалась более 3,5 часа. Основная ее часть прошла в закрытом для прессы режиме. Перед началом переговоров Макрон тепло приветствовал российского коллегу, отметив, что "крайне рад возможности побеседовать" с ним. "Спасибо за этот визит в Брегансон, дорогой Владимир, за то, что нашел время для этой поездки", - сказал французский лидер.

При этом в Кремле накануне встречи отметили, что двусторонние отношения между Францией и Россией "не так плохи".

В ходе пресс-конференции перед переговорами Владимир Путин, в частности, ответил на вопросы об урегулировании конфликта на Украине. Макрон уточнил, что эту тему они обсудят в ходе переговоров. "Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и заявления, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также общался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи совместно с канцлером [Германии Ангелой] Меркель и президентом Зеленским в нормандском формате", - сказал президент Франции.

Перед переговорами Владимир Путин отметил, что проинформирует Эмманюэля Макрона о своем разговоре с Зеленским, который состоялся 7 августа. Тогда они обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Российский лидер отметил, что есть вещи, которые внушают "осторожный оптимизм".

По итогам того телефонного разговора в Кремле заявили, что для деэскалации президент России призвал, в первую очередь, исключить "приводящие к жертвам среди мирного населения" обстрелы населенных пунктов украинскими войсками. Кроме того, Путин указал на исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

Зеленский в свою очередь сообщил, что стороны также обсудили сокращение сроков постройки моста в Станице Луганской и возвращение украинских заключенных.

На следующий день после этих переговоров Зеленский провел телефонный разговор и с Макроном.

Президент Украины призвал своего французского коллегу срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии. Он отметил, что это нужно для сохранения мирного процесса и согласования следующих шагов для решения конфликта на востоке страны, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский рассказал Макрону о своей беседе с российским лидером, о гибели четырех военных в Донбассе, а также о шагах Киева на пути к мирному урегулированию конфликта.

В пресс-службе Зеленского сообщили, что Макрон поддержал инициативы украинской стороны и согласился с необходимостью проведения переговоров на высшем уровне. При этом французский лидер уточнил, что им должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он пообещал связаться с Путиным и Меркель, чтобы согласовать эту инициативу, сообщили в администрации украинского президента.

В Елисейском дворце отметили, что Макрон выразил намерение обсудить работу в нормандском формате с Владимиром Путиным 19 августа.

Президент Франции отметил, что его страна заинтересована в достижении в скором времени конкретных результатов в рамках нормандского формата.

Кристина Сизова