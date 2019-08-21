На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов

Демонстрация пройдет на стенде холдинга "Российские космические системы"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов. Об этом говорится в сообщении холдинга, распространенном во вторник.

"Посетителям стенда РКС будет продемонстрирован процесс сборки приборов для нескольких систем (телеметрическая, командно-измерительная система и высокоскоростная радиолиния) с использованием промышленных роботов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что собираться моноблоки будут из унифицированных модулей. Показ состоится в рамках экспозиции "цифрового производства".

"То, что мы демонстрируем, - внедряемая сейчас в РКС полностью цифровая модель производства, в которой не остается места ошибке человека", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора холдинга по стратегическому развитию и инновациям Евгения Нестерова.

В рамках экспозиции "Машина времени" посетители смогут посмотреть "сервисы мониторинга и прогнозирования состояния объектов с использованием данных дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и новейших VR-технологий", разработки в области геоинформационных сервисов и технологий, в том числе аналитические сервисы, основанные на информации, которая приходит от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.

Всего на стенде РКС будет представлено свыше 250 экспонатов.