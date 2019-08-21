ВВС Колумбии намерены приобрести 20 двухдвигательных истребителей

ЦАМТО, 20 августа. Военно-воздушные силы Колумбии для замены парка истребителей "Кфир" намерены приобрести 20 двухдвигательных самолетов, а не однодвигательных, как планировалось ранее.

Как сообщает ресурс Aereo.jor.br со ссылкой на аналитика по обороне Эриха Саумета (Erich Saumeth) ресурса LATA Military, об этом стало известно по итогам переговоров руководства ВВС с колумбийскими законодателями.

Как заявлено, Колумбия заинтересована в приобретении тяжелых истребителей для обеспечения в перспективе качественного превосходства парка истребительной авиации ВВС страны по сравнению с соседними государствами.

Ранее руководством ВВС рассматривалась возможность покупки истребителей "Тайфун" (двухдвигательные) консорциума Eurofighter, F-16V Block.70 (однодвигательные) компании Lockheed Martin и JAS-39 "Грипен-NG" (однодвигательные) компании Saab. В соответствии с новой директивой, в тендере в дополнение к "Тайфуну" также примет участие двухдвигательный F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing.

В статье не упоминается российское участие. Напомним, что в мае этого года в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук заявил, что Россия участвует в колумбийском авиационном тендере с двумя типами самолетов, в частности с МиГ-29, который уже протестировали колумбийские летчики. Тендер на приобретение авиационной техники был объявлен в 2016 году.