Войти
21.08.2019
ЦАМТО

ВВС Колумбии намерены приобрести 20 двухдвигательных истребителей

443
0
0
Kfir ВВС Колумбии
Истребитель Kfir ВВС Колумбии.
Источник изображения: www.flickr.com

ЦАМТО, 20 августа. Военно-воздушные силы Колумбии для замены парка истребителей "Кфир" намерены приобрести 20 двухдвигательных самолетов, а не однодвигательных, как планировалось ранее.

Как сообщает ресурс Aereo.jor.br со ссылкой на аналитика по обороне Эриха Саумета (Erich Saumeth) ресурса LATA Military, об этом стало известно по итогам переговоров руководства ВВС с колумбийскими законодателями.

Как заявлено, Колумбия заинтересована в приобретении тяжелых истребителей для обеспечения в перспективе качественного превосходства парка истребительной авиации ВВС страны по сравнению с соседними государствами.

Ранее руководством ВВС рассматривалась возможность покупки истребителей "Тайфун" (двухдвигательные) консорциума Eurofighter, F-16V Block.70 (однодвигательные) компании Lockheed Martin и JAS-39 "Грипен-NG" (однодвигательные) компании Saab. В соответствии с новой директивой, в тендере в дополнение к "Тайфуну" также примет участие двухдвигательный F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing.

В статье не упоминается российское участие. Напомним, что в мае этого года в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук заявил, что Россия участвует в колумбийском авиационном тендере с двумя типами самолетов, в частности с МиГ-29, который уже протестировали колумбийские летчики. Тендер на приобретение авиационной техники был объявлен в 2016 году.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Россия
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Super Hornet
МиГ-29
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
SAAB
ФСВТС РФ
Похожие новости
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
10.02.2011
«Аэро Индиа-2011» станет стартовой площадкой в перспективе заключения крупных контрактов, запланированных на текущий год
13.08.2010
Бремя выбора
24.02.2009
Aero India 2009
23.05.2008
"Адмирала Горшкова" хотят загрузить американскими истребителями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.