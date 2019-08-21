В Киеве тоже захотели военную базу США, "как в Польше"

Украина должна разместить на своей территории военную базу США, а также попросить у них помощи в создании ракет среднего и дальнего радиуса действия. Об этом заявил директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский, пишет "Политнавигатор".

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По словам Корсунского, Украина должна составить для себя перечень пунктов, по которым она будет полезна для США, чтобы в последствии укрепить присутствие американской армии на территории Украины.

Это очень серьезная задача, которая требует решения на самом высоком политическом уровне.(...) Опыт, который мы получаем в войне с Россией, бесценен для американской армии. Они не сталкивались напрямую ни с советской, ни с российской армией

- заявил он.

Украинский дипломат предлагает поставить вопрос о строительстве военной базы США на территории Украины по примеру соседней Польши и тем самым решить проблему национальной безопасности страны.

Под Очаковом при помощи США строится новая военно-морская база для украинского флота (...) чтобы могли заходить американские корабли. Я считаю, что мы вообще должны поставить вопрос о строительстве военной базы США в Украине, как это сделала Польша. Это решило бы проблему нашей безопасности ничуть не хуже, чем членство в НАТО

- пояснил Корсунский.

Также он обратил внимание, что прекратил действие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что "развязывает руки Украине". По его словам, теперь Киев, в сотрудничестве с Вашингтоном, должен приступить к разработке ракетного оружия, которое "достигнет чувствительных точек врагов Украины".

У нас есть для этого и технологический потенциал, и промышленный. В этом плане наше сотрудничество с Соединенными Штатами может быть выгодно обеим сторонам

- подчеркнул украинский дипломат.