Эксперты предрекли поражение США в военном конфликте с Китаем в АТР

Соединенные Штаты неспособны противостоять Китаю в западной части Тихого океана и в случае открытого конфликта потерпят поражение. Об этом заявили специалисты Центра изучения США Сиднейского университета в Австралии.

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По мнению австралийских экспертов, США растеряли все свое преимущество в западной части Тихого океана и неспособны больше противостоять Китаю, постоянно наращивающему свои силы в данном регионе. Причиной утраты превосходства эксперты называют кризис финансирования, возникший по причине "постоянных задержек и непредсказуемости поступления средств".

Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. Это в своей основе кризис, рожденный несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами

- говорится в исследовании.

Эксперты указывают, что из-за этого у Пентагона нет возможности наращивать численность армии и закупать новое вооружение, а отмена и задержка внедрения новых программ привели к отставанию в модернизации вооруженных сил. Также на отсутствие финансирования, по убеждению австралийцев, влияет постоянное участие США в военных конфликтах на Ближнем Востоке, длящееся уже более 20 лет и отвлекающее средства, которые можно было направить на "противостояние со сверхдержавами".

В связи с потерей позиций США в западной части Тихого океана, эксперты призывают Вашингтон, а также его союзников Японию и Австралию, пересмотреть военные бюджеты в сторону увеличения, с целью противостояния быстро развивающемуся Китаю. По имеющимся данным, вооруженные силы Китая уже разместили около 1,5 тысячи баллистических ракет малой дальности, 450 ракет средней дальности, 160 ракет промежуточной дальности и сотни крылатых ракет наземного базирования большой дальности и продолжают наращивать силы.

Ранее в Пентагоне заявили, что намерены разметить в Азиатско-Тихоокеанском регионе пусковые установки ракет средней дальности "для противостояния агрессивным планам Китая".