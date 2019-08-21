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21.08.2019
Известия.ru

Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 20 августа.

"Всё это вызывает сожаление, США, очевидно, взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся", — цитирует замминистра ТАСС.

По словам Рябкова, испытания подтверждают, что Вашингтон давно ведет разработку подобных систем, подготовка к выходу из ДРСМД "включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы".

В Москве американские испытания воспринимают "спокойно, без эмоций", так как предугадывали подобное развитие событий и втягиваться в гонку вооружений не намерены.

"Мы подтверждаем твердую приверженность нашему одностороннему мораторию на развертывание подобных систем, если и когда они у нас появятся, до тех пор, пока США не будут их размещать где-либо в мире", — подытожил Рябков.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Пуски прошли впервые после выхода США из ДРСМД.

Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель. Как заявили позднее в Минобороны США, результаты испытаний "послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности".

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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