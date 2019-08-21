Войти
21.08.2019
Lenta.ru

Половина ГЛОНАСС оказалась просроченной

461
0
0
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Более половины космических аппаратов (КА) российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС работают за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на данные сайта информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым из 23 КА навигационной системы, используемых по целевому назначению, 13 относятся к серии "Глонасс-М", выводимой в 2007-2011 годах со сроком службы семь лет. Еще десять КА запускались в 2012-2019 годы, из них девять спутников имеют срок службы семь лет, а один ("Глонасс-К") — десять.

Также в группировке ГЛОНАСС имеются четыре КА, не используемых по целевому назначению, из которых один КА временно выведен на техобслуживание (речь идет о "Глонасс-М" № 717, эксплуатация которого должна возобновится в сентябре), два КА — в орбитальном резерве, и один — на этапе летных испытаний.

Агентство отмечает, что в настоящее время обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС происходит только по необходимости, а на хранении у предприятия-изготовителя "Информационные спутниковые системы" (ИСС) находятся четыре готовых спутника "Глонасс-М". Еще несколько КА "Глонасс-К" — на стадии производства.

В августе старейший космический аппарат (КА) ГЛОНАСС ("Глонасс-М" № 717) был выведен на незапланированное техобслуживание.

В июне в заключении Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год указывалось, что санкции стран Запада, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС.

В апреле заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что точность ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть.

В том же месяце источники сообщали, что завершение эксплуатации тяжелых ракет "Протон-М" и неготовность создаваемых им на замену носителей "Ангара-А5" привели к необходимости облегчения массы выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки.

В ноябре 2018 года Урличич сообщил, что ГЛОНАСС после 2021 года станет частью проекта "Сфера".

В апреле того же года гендиректор ИСС Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

Для покрытия территории всего земного шара ГЛОНАСС необходима активная работа 24 КА, тогда как для покрытия всей России достаточно только 18 активных КА.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ангара
Глонасс-К
Глонасс-М
Протон-(К)М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
26.06.2019
Западные санкции "подрезали" ГЛОНАСС
25.04.2019
ГЛОНАСС добавят точность
22.08.2018
Военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковном парке "Патриот"
14.04.2014
Русский космос
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.