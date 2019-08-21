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21.08.2019
bmpd.livejournal.com

Модернизация Иркутского авиационного завода для серийного производства самолета МС-21

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16 августа 2019 года на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут" состоялся запуск первой очереди производственного корпуса АО "ПРОМТЕХ-ИРКУТСК" (входит в группу компаний "Промышленные технологии") по изготовлению жгутов и трубопроводов пассажирского самолета МС-21.

Первый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (бортовой номер "001", регистрацонный номер 73051, серийный номер 21001). Жуковский, август 2019 года (с) Вячесла Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

В церемонии запуска приняли участие генеральный директор, Председатель Правления ПАО "Корпорация "Иркут", Президент АО "ГСС" Равиль Хакимов, Первый заместитель генерального директора - Генеральный конструктор ПАО "Корпорация "Иркут", Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" Олег Демченко и Заместитель генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" по разработке авиационной техники - Директор Инженерного центра, Главный конструктор самолета МС-21 Константин Попович.

Подразделение готово к выпуску пяти комплектов бортовой кабельной сети для МС-21, что полностью обеспечит потребности ИАЗ в данном виде продукции. При подготовке производства и в процессе изготовления БКС используются сквозные цифровые технологии, отвечающие мировым стандартам.

"С вводом в строй на территории ИАЗ нового цеха по изготовлению жгутов и трубопроводов получила дальнейшее развитие индустриальная модель кооперации по проекту МС-21, - отметил Александр Вепрев, генеральный директор Иркутского авиазавода. - Производство жгутов непосредственно на территории завода существенно сократит затраты на их транспортировку, в сравнении с продукцией, поставляемой из других регионов, и позволит оперативно решать вопросы поставок. Впоследствии близость производителя бортовой кабельной сети даст нам возможность по мере роста выпуска самолетов МС-21 гибко наращивать и производство жгутов. Кроме того, для нас цех АО "ПРОМТЕХ-ИРКУТСК" - это еще и 80 новых рабочих мест, очень важных для города. Более того, когда открытый сегодня производственный корпус будет полностью загружен работой, его коллектив увеличится более чем в пять раз. А это - создание дополнительных рабочих мест для региона".

В рамках третьего, завершающего этапа, намеченного на весну 2020 года, компания "ПРОМТЕХ-ИРКУТСК" поставит на ИАЗ оборудование для производства трубопроводных систем самолета МС-21.

"Запуск этой новейшей производственной площадки является наглядным примером трансфера эффективнейших мировых практик в области организации гибкого производства бортовых кабельных сетей современных гражданских лайнеров в рамках реализации программы МС-21 с использованием сквозных цифровых технологий при подготовке производства и в процессе непосредственного изготовления БКС в соответствии с требованиями заказчика - "Корпорации "Иркут", - рассказал генеральный директор группы компаний "Промышленные технологии" Валерий Шадрин.

"Новое производство в Иркутске - продолжение традиций одного из крупнейших центров в данной отрасли и выход на более высокий технологический уровень. А к 2021 году здесь будут только отечественные комплектующие, мы полностью обеспечим импортозамещение".

"Это очередное важное звено последовательно реализуемой стратегии холдинга "Промышленные технологии", нацеленной на приближение собственного производства к авиастроительным заводам, осуществляющим окончательную сборку воздушных судов", - заключил руководитель Холдинга.

На территории Иркутского авиазавода (филиала ПАО "Корпорация "Иркут") введена в строй первая очередь производственного корпуса АО "ПРОМТЕХ-ИРКУТСК" (входит в группу компаний "Промышленные технологии") по изготовлению жгутов и трубопроводов пассажирского самолета МС-21. ИРкутск, 16.08.2019 © Елена Данилова / ГК "Промышленные технологии"

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Страны
Россия
Компании
ГСС
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОКБ им. Яковлева
Персоны
Демченко Олег
Проекты
2020-й год
МС-21
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