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21.08.2019
Интерфакс-АВН

Испытания подлодок должны идти при тесной координации представителей военного ведомства и промышленности - главком ВМФ России

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Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург"
Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург".
Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов заявил о необходимости тесной координации военных и представителей промышленности при испытаниях боевой техники.

"Главком отметил это в ходе рабочего совещания в Адмиралтействе", - сообщил журналистам во вторник официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

Он процитировал Евменова, который в ходе совещания отметил, что "обеспечение испытаний новых кораблей и подводных лодок, строящихся в рамках кораблестроительной программы для Военно-морского флота России, является одной из важнейших задач, которая должна находиться на постоянном контроле Главного командования ВМФ".

"В этих вопросах, и, в частности, в вопросах строительства и испытаний дизель-электрических лодок проектов 636.3 и 677 мы должны поддерживать уровень тесного взаимодействия с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством предприятия "Адмиралтейские верфи". Подготовка экипажей для этих подводных лодок постоянно совершенствуется и позволяет обеспечивать их испытание на высоком уровне профессионализма совместно со сдаточными командами "Адмиралтейских верфей", - подчеркнул военачальник.

На совещании главкому ВМФ доложили о первом погружении дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 в ходе заводских ходовых испытаний. Они прошли в акватории Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что "Петропавловск-Камчатский" - первая подводная лодка проекта 636.3 серии, которую "Адмиралтейские верфи" строят для Тихоокеанского флота (ТОФ), вышла на испытания 16 августа.

"Испытания пройдут в полигонах Ленинградской военно-морской базы, затем в южных полигонах Балтийского флота. В подводном и надводном положениях проверяются все системы, включая энергетическую установку, навигационный комплекс, комплекс радиолокационной связи и системы обеспечения жизнедеятельности. Программа включает скоростные и маневренные испытания, а также погружения. После выполнения программы корабль вернется на завод для подготовки к государственным испытаниям, которые предшествуют передаче Военно-морскому флоту РФ", - информировали "Адмиралтейские верфи".

Субмарина "Петропавловск-Камчатский" заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Одновременно с ней была заложена вторая подводная лодка серии, "Волхов", которая находится в высокой степени готовности.

АО "Адмиралтейские верфи" заключило контракт с Минобороны России на строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота в сентябре 2016 года. "По указанию Минобороны проектант, АО "ЦКБ "Рубин", внесло ряд усовершенствований в системы корабля с целью улучшения технических параметров и бытовых условий для экипажа", - сказано в сообщении.

В апреле замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что передача подлодки "Петропавловск-Камчатский" ВМФ запланирована на четвертый квартал 2019 года.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных подлодок в мире, за что на Западе получили название "Чёрная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
ТОФ
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