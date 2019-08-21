Концерн ВКО "Алмаз-Антей" оснастил новейшим оборудованием аэропорт "Гагарин"

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в кооперации с предприятиями российской промышленности выполнил комплекс работ по оснащению нового аэропорта "Гагарин" (г. Саратов) технологическим оборудованием управления воздушным движением, радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, сообщает пресс-служба концерна.

"Новая взлетно-посадочная полоса (ВВП) с обоих курсов оснащена инструментальными системами посадки по первой категории, автоматическим радиопеленгатором, азимутально-дальномерным радиомаяком, приводным радиомаяком, а также автоматизированным приёмо-передающим центром", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, командно-диспетчерский пункт (КДП) аэропорта оборудован новейшими техническими средствами: комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, планирования использования воздушного пространства, системами коммутации речевой связи, единого времени, комплексным диспетчерским тренажером, станцией информационного вещания, системой записи и воспроизведения информации, пультовым оборудованием.

"Кроме того, на КДП установлена аппаратура сигнализации занятости ВПП, а также аппаратура дистанционного управления оборудованием радиотехнического обеспечения полетов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для своевременной поставки оборудования и недопущения срыва сроков концерном было организовано изготовление всего оборудования до подписания соответствующих контрактов.

Пресс-служба напоминает, что еще на начальной стадии строительства, в 2016 году, аэропорт был оснащен современным аэродромным радиолокационным комплексом.

"Как показали приемо-сдаточные испытания, включающие в себя наземные и летные проверки, а также выполненный 18 августа 2019 года в День Воздушного флота России технический рейс, оборудование функционирует надежно, а все работы произведены с высоким качеством. С 20 августа 2019 года аэропорт начинает плановые полеты и обслуживание пассажиров", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что с целью обеспечения контроля наземного движения воздушных судов и автомобильного транспорта на ВПП и в зоне аэропорта концерном также заблаговременно выполнена поставка радиолокационной станции обзора летного поля и комплекса средств автоматизации наземного контроля аэродромного движения, монтаж и пусконаладку которых планируется произвести в первой половине 2020 года.