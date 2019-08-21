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21.08.2019
Интерфакс-АВН

Неоднократно откладывавшийся запуск спутника "Обзор-Р" снова перенесен - документ

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РН «Союз-2-1а»
Ракета-носитель «Союз-2-1а» перед стартом.
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз" для запуска первого спутника "Обзор-Р" будет построена только к середине 2021 года, следует из технического задания на производство носителя.

Согласно данным системы "Спарк-маркетинг", госкорпорация "Роскосмос" готова заплатить 1 млрд 326 млн рублей за ракету "Союз-2-1а", срок изготовления - до 30 июня 2021 года. Таким образом, запуск спутника "Обзор-Р" номер 1 состоится не ранее второй половины 2021 года.

Единственным предприятием, изготавливающим такие ракеты, является самарский ракетно-космический центр "Прогресс". Сам спутник изготавливается также на этом предприятии.

Ранее планировалось, что пуск и летные испытания "Обзора-Р" начнутся в 2018 году, затем запуск был перенесен на 2019 год, а позднее - на 2020-й.

Комплекс "Обзор-Р" дистанционного зондирования Земли будет оснащен космическим радаром с синтезированной апертурой "Касатка-Р", который позволит в любую погоду с орбиты рассмотреть на поверхности Земли объекты размером с футбольный мяч. Высокодетальный радиолокационный комплекс нового поколения создан АО "НИИ ТП" (входит в АО "Российские космические системы", РКС).

Всего планируется запустить три таких спутника, которые расширят возможности по наблюдению за поверхностью Земли.

"Возможности радиолокатора позволяют круглосуточно и независимо от погодных условий вести радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диапазоне в интересах МЧС, Минсельхоза, Росреестра, других министерств и ведомств, а также регионов России", - сообщали ранее в РКС.

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