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21.08.2019
Известия.ru

Появилось видео первого погружения новейшей российской подлодки

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

В Сети появилось видео первого погружения новейшей российской дизель-электрической подлодки "Петропавловск-Камчатский". Судно вышло на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга 16 августа.

Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложили об успешном погружении. Адмирал в свою очередь назвал испытания новых судов для ВМФ России одной из важнейших задач, которая должна находиться на постоянном контроле".

По словам представителя Минобороны РФ по ВМФ капитана 1-го ранга Игоря Дыгало, в ходе испытания будет проверен ряд корабельных систем подлодки, в том числе системы связи и гидроакустики.

Проект 636 "Варшавянка" относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок, представители которого считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны погружаться примерно на 300 м и развивать надводную скорость до 20 узлов. Автономность плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек, подводное водоизмещение субмарины составляет около 4 тыс. т.

До 2022 года для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок, "Петропавловск-Камчатский" стал первой из их числа, пишет ТАСС.


Ранее в августа британские СМИ охарактеризовали подлодки проекта 636 "Варшавянка" как "сверхтихие", допустив, что суда смогут незаметно проникнуть в территориальные воды Соединенного Королевства.

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