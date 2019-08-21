Потребительский кредит наличными — как выбрать выгодный займ?
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Банки предлагают оформить кредит наличными на разные потребительские цели. Это обозначает, что заемщик может потратить деньги без подтверждения целевого назначения. Огромный спектр предложений на федеральном портале Выберу.ру позволяет подобрать этот кредитный продукт в полном соответствии с пожеланиями клиентов и подать заявку.
В отличие от всех остальных предложений потребительский кредит наличными позволяет получить живые деньги. Это выгодно для клиента, который проводит строительство, ремонт, утепление дома и намерен рассчитаться со строителями. Также продукт позволяет легко покупать товары для дома, технику, оборудование, подготовить ребенка к школе.
Этот займ можно оформить на разные цели:
Средний процент по потребительским кредитам от 9,9 до 10,5 % годовых, самые выгодные ставки займа наличными без залога и поручительства под 7,9 % годовых. Это составляет меньше 1 % в месяц и к выдаче получается больше 200 000 рублей живыми деньгами.
Выбор лучших условий проводится по критериям:
По каждому предложению доступен расчет просто в карточке кредита. Подать заявку можно при нажатии «Подробнее», ссылка переходит на сайт банка просто в форму онлайн-заявки или самого кредитного продукта.
Здесь также нажимаем «Подать заявку». Ответ поступает в СМС на контактный номер, который вводится с анкеты заемщика. Оперативные решения поступают от одной до нескольких минут.
В отличие от всех остальных предложений потребительский кредит наличными позволяет получить живые деньги. Это выгодно для клиента, который проводит строительство, ремонт, утепление дома и намерен рассчитаться со строителями. Также продукт позволяет легко покупать товары для дома, технику, оборудование, подготовить ребенка к школе.
На какие нужды можно взять кредит с выдачей наличными?Портал Выберу.ру осуществляет мониторинг банковских продуктов, предлагаемых крупнейшими банками Москвы. Здесь представлены в сравнении выгодные процентные ставки. Одним из этих предложений является кредит наличкой на потребительские нужды.
Этот займ можно оформить на разные цели:
- Строительство и ремонт;
- Покупку дорогостоящей техники для дома;
- Мебели;
- Лечение, стоматологические услуги;
- Образование;
- Путешествие;
- Покупки в торговом центре;
- Утепление дома и квартиры;
- На свадьбу и рождение ребенка;
- Поездки за границу;
- Иные цели.
Какой процент устанавливается банками?Потребительский кредит в Москве можно оформить под процентную ставку от 3 % годовых. В исключительных случаях можно найти предложение под 0 %, без комиссии, но требуется оформление залога.
Средний процент по потребительским кредитам от 9,9 до 10,5 % годовых, самые выгодные ставки займа наличными без залога и поручительства под 7,9 % годовых. Это составляет меньше 1 % в месяц и к выдаче получается больше 200 000 рублей живыми деньгами.
Выбор лучших условий проводится по критериям:
- Процентной ставке;
- Порядку погашения;
- Сроку кредитования;
- Возможности досрочного погашения;
- Отсутствию комиссий.
По каждому предложению доступен расчет просто в карточке кредита. Подать заявку можно при нажатии «Подробнее», ссылка переходит на сайт банка просто в форму онлайн-заявки или самого кредитного продукта.
Здесь также нажимаем «Подать заявку». Ответ поступает в СМС на контактный номер, который вводится с анкеты заемщика. Оперативные решения поступают от одной до нескольких минут.
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