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21.08.2019
ТАСС

Метеорологи ВВО впервые получили данные со спутника "Метеор-М" 2-2

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Фото Метеор-М
Снимки поверхности Земли с помощью «Метеор-М».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Данные, полученные от "Метеора-М", повысили эффективность и точность составления метеосводки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые получили метеоданные от космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" номер 2-2. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы округа.

"Прием данных был осуществлен с применением мобильных комплексов "Сюжет-МБ", развернутых в восьми регионах Дальнего Востока, в том числе в полевых условиях", - говорится в сообщении.

В рамках специальных учений со специалистами гидрометеорологических подразделений ВВО военные метеорологи развернули подвижные метеорологические станции и получили метеоданные с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации.

Данные, полученные от "Метеора-М", значительно повысили эффективность и точность составления метеосводки, в том числе используемой для авиации, отмечается в сообщении.

Всего к учениям привлечено около 600 подразделений специалистов, задействовано более 400 единиц специальной техники, в том числе более 40 мобильных метеостанций.

Ракета-носитель "Союз-2" со спутником "Метеор-М" 2-2 была запущена 5 июля с космодрома Восточный, 7 июля аппарат был выведен на целевую орбиту. Спутник предназначен для контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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