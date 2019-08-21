Танк VT5 планируется оборудовать системой активной защиты

ЦАМТО, 20 августа. Ожидается, что легкий танк VT5 разработки китайской корпорации NORINCO (China North Industries Corporation) будет оснащен системой активной защиты (САЗ), которая позволит существенно расширить его возможности.

Как сообщила газета Global Times со ссылкой на государственную телекомпанию China Central Television (CCTV), эта система будет компактной и легкой. Ее задачей станет обнаружение атакующих снарядов и уничтожение их с помощью ракет-перехватчиков. Другие детали проекта издание не раскрывает.

VT5, который был разработан специально для экспортного рынка, вооружен 105-мм нарезной пушкой, разработанной на базе Royal Ordnance L7, применявшейся для оснащения танков стран НАТО во время "холодной" войны.

По данным Global Times, танк также оснащен динамической защитой и системой оповещения о лазерном облучении с ПУ дымовых гранат.

По мнению экспертов, VT5 разработан для покупателей, заинтересованных в бронированной платформе, которая может применяться в труднодоступной местности, где не могут быть использованы более тяжелые основные боевые танки.

Тем не менее, легкий вес, который является необходимым условием для танков этого типа, означает, что машина вряд ли имеет защиту, уровень которой обеспечивает противодействие современному противотанковому оружию, включая РПГ-29 или противотанковые ракеты.

Таким образом, легкая САЗ, упомянутая в сообщениях СМИ, повысит защищенность VT5 от оружия такого типа, не влияя на возможность применения танка в труднодоступной местности.