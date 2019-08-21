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21.08.2019
Военное обозрение

Мотострелковые соединения ВВО полностью перевооружены на танки Т-80БВМ

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Мотострелковые соединения Восточного военного округа, дислоцированные на Дальнем Востоке, закончили перевооружение на новые танки Т-80БВ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, завершающая партия танков поступила на вооружение воинской части, расположенной в Еврейской автономной области.

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно сообщению, 100% укомплектованы новыми танками Т-80БВ следующие танковые подразделения четырех мотострелковых соединений: 64-я мотострелковая бригада (Хабаровский край), 69-я бригада прикрытия (Еврейская автономная область), 38-я мотострелковая бригада (Амурская область) и 39 мотострелковая бригада (остров Сахалин).

Из сообщения Минобороны не совсем понятно, какие именно танки поступили на вооружение соединений - Т-80БВ или Т-80БВМ (модернизированные). На официальном сайте пишут, что Т-80БВ, однако, еще в июне пресс-служба ВВО сообщала о поступлении в 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (ОМСБр), которая дислоцируется в селе Екатеринославка Амурской области, партии из 40 танков Т-80БВМ. Так как ранее Минобороны сообщало, что все Т-80БВ снимаются с хранения и отправляются в части только после модернизации, будем считать, что Дальний Восток перевооружили на Т-80БВМ.

Т-80БВМ является дальнейшей модификацией советских Т-80БВ, созданных и принятых на вооружение в середине 1980-х годов. Прошедшая глубокую модернизацию машина оснащена 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами, многоканальным прицелом, доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. От огня танк защищает комплекс модульной динамической защиты и противокумулятивный решетчатый экран.

В советское время всего было выпущено более 10 тыс. танков Т-80 различных модификаций. В настоящее время на армейских складах находится 3 тыс. "восьмидесяток", которые считаются стратегическим резервом на случай войны. Решение о расконсервации части танков и их модернизации было принято Минобороны в 2016 году.

Ранее сообщалось, что 200 танков Т-80 стоят на вооружении полков Кантемировской дивизии. Боевые машины заменяются модернизированными Т-80БВМ. Также новые танки поступили на вооружение танкистов Северного флота - 80-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) и 200-й ОМСБр.

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