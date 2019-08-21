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21.08.2019
Известия.ru

Появилось видео испытаний запрещенной ДРСМД ракеты в США

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Источник изображения: Фото: Стоп-кадр видео

Пентагон опубликовал видео испытаний крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Пуск прошел в воскресенье, 18 августа, на острове Сан-Николас в Тихом океане.

"Данные, собранные во время испытания, послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности", — говорится в сообщении Минобороны США.

В ходе испытаний ракета преодолела расстояние более чем в 500 км и поразила условную цель.

В свою очередь в Госдуме отреагировали на запуск, заявив, что испытания подобного вооружения указывают на подготовку Вашингтона к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

18 августа глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия не станет принимать ответные меры до тех пор, пока США после выхода из ДРСМД не станут размещать новые ракеты в Европе и Азии. Он также заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны в нарушении ДРСМД. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.



ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
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