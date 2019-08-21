Около 1 тыс. военнослужащих задействованы в учениях мотострелков в ЕАО - пресс-служба ВВО

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Около 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа были подняты по тревоге в рамках тактических учений, которые начались во вторник в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Особое внимание на маневрах будет уделено противодействию беспилотной авиации условного противника, отмечается в сообщении пресс-службы округа, поступившем в "Интерфакс".

"Мотострелки выдвинулись на полигон "Биджан", где развернут полевой лагерь. Здесь они оборудуют позиции для ведения маневренной обороны, организуют систему управления и связи. В ходе этапа боевой стрельбы военнослужащим предстоит отразить атаку превосходящих сил условного противника", - говорится в пресс-релизе.

В учениях задействованы реактивные системы залпового огня "Град", боевые машины пехоты, танки, минометы комплекса "Сани". Всего задействовано до 100 единиц вооружения и военной техники.

"Учитывая особенности современных вооруженных конфликтов, особое внимание на учении будет уделено противодействию беспилотной авиации условного противника. С этой целью специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы развернут современный комплекс "Борисоглебск-2", поступивший на вооружение в текущем году", - отмечается в сообщении.