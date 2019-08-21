Войти
21.08.2019
Интерфакс-АВН

Госсекретарь США пытается оправдать решение Трампа о продаже Тайваню истребителей F-16

391
0
0
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Вашингтон. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Продажа Соединенными Штатами Тайваню американских истребителей F-16, если будет одобрена Сенатом, не нарушает основополагающих принципов об установлении дипотношений между США и Китаем, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп одобрил сделку о продаже истребителей Тайваню на сумму $8 млрд, вопрос поступил на рассмотрение в Сенат американского Конгресса.

"Это в полной мере согласуются с договоренностями, историческими отношениями между Соединенными Штатами и Китаем, тремя коммюнике, которые являются основой", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, действия Вашингтона "соответствуют прошлой политике США, мы просто выполняем обязательства, которые мы взяли на себя перед всеми сторонами".

Трамп в минувший понедельник подтвердил, что, несмотря на резкие протесты Пекина, одобрил сделку.

В ответ на вопрос о мотивах, побудивших его на этот шаг, Трамп сказал: "Она должна быть утверждена Сенатом, но я ее уже одобрил. Это $8 млрд. Это большие деньги, это многочисленные рабочие места", - пояснил он.

При этом президент подчеркнул, что "мы действительно верим, что они (тайваньские власти - ИФ) будут с ответственностью подходить к их (самолетов) применению, иначе, вероятно, мы бы их не продали".

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму, рассматривая это как нарушение положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.

Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайская сторона уже сделала США строгое представление.

"Продажа США оружия Тайваню - это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа 1982 года, является вмешательством во внутренние дела Китая, ущемлением суверенитета и интересов безопасности КНР", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Китай требует, чтобы американская сторона в полной мере осознала высокую чувствительность и серьезную опасность данного вопроса, строго соблюдала принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике".

"В противном случае китайская сторона обязательно даст решительный ответ, ответственность за все последствия которого ляжет на американскую сторону", - предупредила Хуа Чуньин.

Совместное китайско-американское коммюнике от 17 августа 1982 года вводит жесткие ограничения на продажи США вооружений тайваньскому режиму.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
19.08.2019
Администрация Трампа проинформировала Конгресс о планах поставок F-16 на $8 млрд Тайваню
04.03.2019
Тайбэй сдаваться не намерен
12.11.2018
Ядерный привет
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
13.02.2017
Су-35 подстегивает продажу F-35 Тайваню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.