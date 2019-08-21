Гуманитарная дезинформация

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о том, как террористы пытаются использовать ресурсы структур ООН

Одной из тем переговоров между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в понедельник стала ситуация в Идлибе. Французский президент заявил, что обеспокоен страданиями населения и жертвами среди гражданских. По странному совпадению, незадолго до этой встречи в мировых СМИ появился ряд материалов, содержавших бездоказательные обвинения российских военных в убийстве мирных жителей. Источником этих сообщений были "гуманитарные" организации, давно зарекомендовавшие себя в качестве поставщиков фейковых новостей. Подобным образом боевики и их пособники действуют уже не первый год, однако сейчас они начали применять совершенно новую тактику, "легализуя" дезинформацию через структуры ООН.

Осенью 2018 года активные боевые действия в Сирии прекратились. Боевики были разгромлены и уничтожены во всех провинциях, кроме Идлиба. Турция обещала самостоятельно уничтожить здесь непримиримых джихадистов и вывести на переговоры тех, кого называли "умеренной оппозицией". Вывезенные сюда из окружения тысячи боевиков очень быстро подмяли провинцию под себя.

Одновременно с этим боевики резко усилили информационные атаки на Россию. В этой инфоборьбе террористы начали использовать ресурсы авторитетных международных организаций. Таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ООН — в частности, управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УВКГВ).

На сайтах этих учреждений появились разделы со "свободным" мониторингом ситуации в горячих точках Сирии. Суть этого "мониторинга" в том, что на эти страницы без всякой проверки и уточнения могут загружать сообщения и видеоролики представители таких одиозных организаций, как "Белые каски", "Сирийско-американское медицинское общество" (САМС) и прочих получателей грантов от спонсоров боевиков, действующих на территории Идлиба.

Эта информация проходит как проверенная и полученная от "партнеров на земле", фиксируется и обобщается офисами верховных комиссаров ООН по правам человека и гуманитарным вопросам, а также исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. А дальше распространяется уже как официальная информация ВОЗ, УВКПЧ и УВКГВ.

Сначала боевики пытались пойти по проверенному пути, обвиняя Россию то в обстреле рынков, то в разрушении школ. Но после того, как Минобороны и МИД РФ продемонстрировали спутниковые снимки с неповрежденными рынками и больницами, которые якобы разбомбила российская авиация, поставщики фейковых новостей перешли к штамповке недоказуемых сюжетов. Расчет прост — со статистикой структур ООН никто спорить не будет.

Итогом становится "впечатляющая" информационная картина: якобы с мая по июль российская авиация в зоне деэскалации "Идлиб" 36 раз атаковала медицинские учреждения и семь раз — автомобили скорой помощи. Жертвами этих ударов будто бы стали 17 сотрудников "органов здравоохранения". Вся эта статистика — калька с сайта пресловутой "Сирийской обсерватории по правам человека", являющаяся типичным образцом фейк-ньюс. К примеру, 22 июня в раздел сайта ВОЗ от гуманитарной организации "Шафак" поступило заявление об ударе по машине скорой помощи в городе Маарет Ан-Нууман, жертвами которого якобы стали трое спасателей. В подтверждение были представлены фото- и видеоматериалы о последствиях удара, подготовленные неким "анонимным внештатным корреспондентом агентства AFP".

Видеоролик и фотографии доступны в социальных сетях. При этом принадлежность к структурам здравоохранения зафиксированного на фото- и видеосъемке автомобиля и укрытого пледом тела "жертвы удара" идентифицировать невозможно. Не очевидно и то, что засняты последствия именно авиаудара, а не подрыва автомобиля, например.

Из представленных материалов не следует и то, что происшествие имело место именно в городе. На кадрах съемки отсутствует городской пейзаж — если они и сделаны в Маарет Ан-Нуумане, то на каком-то пустыре или окраине. Неудивительно, что сообщая со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию" и "Белых касок" об ударе по "скорой помощи" в Маарет-Ан-Нуумане, западные СМИ материалами "внештатного фотографа AFP" не воспользовались.

Три заявленных жертвы остались не идентифицированными, а учитывающая их статистика — недостоверной. Тем не менее, эта информация была внесена в раздел официальной статистики атак на гуманитарные миссии.

15 августа на сайт Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека представители "Белых касок" загрузили видеоролик, накануне размещенный в соцсетях. На нем один из членов этой псевдогуманитарной структуры, неоднократно уличенной в связях с "Джебхат Ан-Нусрой" (запрещена в РФ), демонстрирует остатки машины с маленькой надписью SAMS на боку (английская аббревиатура "Сирийско-американского медицинского общества"). Рядом — разрушенный домик где-то в сельской местности.

Под роликом "Белые каски" разместили некролог "Юсуфу Балюту", который был водителем машины и погиб "вследствие российского авиаудара". Сайт "Сирийской обсерватории по правам человека" добавил, что погибли также не названные фельдшеры и медсестра из SAMS. При этом никаких видео или фото тел погибших выложено не было, что весьма странно.

Не менее странно обвинять российского пилота в преднамеренной атаке на медицинский фургон: он не смог бы разглядеть маленькую аббревиатуру на автомобиле, который перевозил боевиков (и не факт, что раненых). А то, что "Сирийско-американское медицинское общество" лечит террористов, оно признавало всегда, неоднократно заявляя, что оказывает медпомощь "повстанцам". В том числе в Идлибе, где, как это признало и ООН, все "повстанцы" подчиняются "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ). Эта же террористическая группировка контролирует и деятельность "Белых касок".

Получается, что "гуманитарные" организации, сотрудничающие с террористами, набиваются в информационные партнеры к уважаемым международным структурам. И пытаются использовать ВОЗ, УВКГВ и УВКПЧ в грязной игре "Спаси террористов в Идлибе".

Владислав Шурыгин