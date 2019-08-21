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21.08.2019
Военное обозрение

Показано уничтожение БПЛА иранского производства самолётом F-15 саудовских ВВС

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В сети опубликовано видео, на котором показано, как истребитель F-15 Eagle ВВС Саудовской Аравии при патрулировании замечает беспилотник иранского производства. Утверждается, что речь идёт о беспилотном летательном аппарате Qasef-2K.

Источник изображения: topwar.ru

Эти беспилотники в последнее время активно используют вооружённые отряды хуситов в воздушном пространстве Йемена. Эти же беспилотники оказываются и в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Не так давно именно Qasef-2K использовали для нанесения удара по военнослужащим, которые готовились к военному параду в йеменском Адене. Помимо представителей ВС Йемена, участие в параде должны были принимать и военнослужащие из Саудовской Аравии.

На кадрах видно, как F-15 Eagle улавливает беспилотный летательный аппарат в прицел, после чего наносит удар. Вероятно, уничтожение беспилотника иранского производства произошло с применением ракеты класса "воздух-воздух". На видео показано, как после попадания ракеты беспилотник превращается в облако обломков.

О том, где именно был уничтожен беспилотник Qasef-2K, изначально не сообщалось. Это могло произойти как над территорией Саудовской Аравии, так и в воздушном пространстве Йемена, где саудовская авиация используется в течение нескольких лет. Через некоторое время в ВВС Саудовской Аравии заявили, что БПЛА был уничтожен в небе над Йеменом.

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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
F-15
Проекты
БПЛА
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