Загадочный взрыв в Неноксе

В экспертном сообществе и прессе выявлены автономные источники фантазии

Вторую неделю продолжается обсуждение таинственного взрыва на полигоне в Неноксе. Помимо различных экспертов и представителей средств массовой информации в поиск причин включился президент США Дональд Трамп. Он написал в "Твиттере", что под Северодвинском потерпела катастрофу новейшая российская крылатая ракета SSC-X-9 Skyfall. Говорят, американская разведка получила много ценной информации. "Военно-промышленный курьер" выяснил, что на самом деле могло произойти на полигоне в Архангельской области.

Skyfall, а по-нашему "Буревестник" – одна из семи новейших систем вооружения, которые были анонсированы лично Владимиром Путиным. По словам президента, крылатая ракета оснащена ядерной энергетической установкой и обладает неограниченной дальностью полета.

Сразу после заявления из Овального кабинета тема "Буревестника"-Skyfall стала активно обсуждаться в средствах массовой информации и экспертном сообществе. В настоящее время вся официальная информация по теме этой ракеты закрыта, поэтому обнародованные материалы звучали как предположения, местами весьма бредовые.

Но уже к концу прошлой недели в российских СМИ прошли сообщения, что в Неноксе на полигоне взорвался некий жидкостный ракетный ускоритель, в конструкции которого использовались так называемые атомные батарейки – автономные источники питания на основе радиоактивных изотопов. Такая версия во многом совпадает с официальной позицией Росатома и Минобороны – ведомства утверждали, что произошла авария жидкотопливной двигательной установки, которая содержала радиоактивные материалы.

Итак, когда сейчас волнения на информационном поле несколько улеглись, попробуем разобраться, что же могло произойти в Неноксе.

Радиация на пару часов

Благодаря информации корпорации "Росатом" картина самой катастрофы примерно ясна. Взрыв произошел на морском стенде уже после испытаний. В результате в воду были сброшены специалисты госкорпорации, которые погибли. Не стоит верить информации, которая была опубликована в некоторых телеграм-каналах, что изделие якобы упало в море, затем всплыло, а уже следом произошел взрыв.

“ Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму так же внезапно, как и вырос ”

Ключ к пониманию северодвинской катастрофы дает уровень радиации. Сразу после взрыва в Северодвинске было зафиксировано резкое повышение радиоактивного фона. Причем не только на улицах города, но и в помещениях. В среднем рост составил до 2,3 микрозиверта при норме 0,2. Факт роста радиации был не только признан российскими официальными лицами, но и зафиксирован в соседней Финляндии. Самое интересное в том, что радиационный фон пришел в норму так же внезапно, как и вырос, всплеск занял всего пару часов. Уже на следующий день в Северодвинске и его окрестностях были проведены комплексные замеры, которые подтвердили, что следов радиационного заражения не обнаружено.

Спустя сутки после взрыва интересное предположение высказали специалисты из Финляндии. По их мнению, такой резкий и короткий рост радиации был вызван выбросом в ходе аварии радиоактивного элемента технеция, отличающегося очень маленьким периодом полураспада. Поэтому его активно используют в медицинских исследованиях. Возможно, в природу после катастрофы попал не технеций, но радиоактивное вещество было схожим с ним по физическим свойствам.

Где он будет гордо реять?

Самой популярной версией произошедшего остается авария ракеты "Буревестник". Насколько она правдоподобна?

Часто в российских и западных средствах массовой информации утверждается, что "Буревестник" носит индекс 9М730, а ее разработчиком является ОКБ "Новатор". Но это недостоверные данные – ни "Новатор", ни тем более индекс 9М730 отношения к "Буревестнику" не имеют.

Известно, что до начала нынешнего года испытания новейшего изделия шли на Новой Земле. Там были построены городок и площадка с пусковой установкой. Но уже весной на открытых спутниковых фотографиях эта же ПУ появилась на полигоне Капустин Яр. Строительство схожего объекта было замечено на полигоне Ненокса.

Обратимся к монографии "Крылатый след "Метеорита" (выпущена НПО машиностроения и посвящена разработке и испытаниям КР "Метеорит"). В разделе, где описываются испытания, можно найти интересную схему. Судя по приведенной графике, испытания морской версии "Метеорита" проводились с полигона Ненокса. Ракета летела сложным маршрутом до специального мишенного поля, расположенного за Воркутой.

Так что Ненокса и раньше достаточно активно использовалась для испытания дальнобойных крылатых ракет. Правда, "Метеорит" запускали не с пусковой установки, а с борта специально модернизированного подводного ракетоносца проекта 667 "Андромеда".

На первый взгляд версия с взрывом новейшей российской ракеты "Буревестник" выглядит правдоподобно. По крайней мере она объясняет возникновение всплеска радиации. Но если внимательно изучить вопрос, то все не так однозначно.

Сердце "Буревестника" – так называемая энергокапсула, миниатюрный ядерный реактор. Именно он разогревает воздух, который и заставляет лететь ракету. При взрыве капсулы уровень радиации вряд ли упал бы так быстро, как после аварии, поскольку используются вещества с большим периодом полураспада. И даже если бы ядерная энергетическая установка ракеты просто пострадала, то в Финляндии скорее всего сразу поняли бы, что именно произошло.

О том, что после взрыва "Буревестника" энергокапсула принесет серьезное радиоактивное заражение, говорилось давно. К сожалению, это неизбежное зло, которое возникает при использовании ЯЭУ. Но "Буревестник" позиционируется как "оружие судного дня", а значит, применять ракету планируется лишь в условиях глобального ядерного конфликта.

Высказывалась версия, что в ходе испытаний взорвался некий жидкостный реактивный двигатель (ЖРД), который нужен "Буревестнику" для выполнения маневров. Мол, разогретый ЯЭУ воздух может обеспечивать только полет по прямой, а чтобы выполнять маневры, нужно использовать вспомогательные двигатели, более традиционные. Такая версия не выдерживает критики. Крылатая ракета выполняет полет в режиме огибания рельефа местности. Поэтому ее маршрут весьма сложный и маневрировать надо много. А по израсходованию запаса топлива "Буревестник" уже не сможет ничего сделать. Между тем это изделие позиционируется как ракета с неограниченной дальностью и временем полета.

Получается, что запас топлива для ЖРД потребует серьезно увеличить размер самой ракеты, фактически она превратится в огромный топливный бак. Поэтому говорить о радиолокационной незаметности в таком случае будет нельзя.

Также запуски "Буревестника" проводятся с наземной пусковой установки. Но сама катастрофа произошла на морском испытательном стенде. Можно предположить, что речь идет о морской версии "Буревестника". Но с учетом габаритов ее ПУ такая версия выглядит фантастически. На корабле должна быть установлена громадная труба с подъемными механизмами и вспомогательными конструкциями.

В условиях глубокого космоса

По другой версии, в Северодвинске взорвался некий разгонный жидкотопливный блок. В его конструкцию входили радиоизотопные автономные источники питания. "Батарейки" – это не реактор "энергокапсулы", в них не происходит цепной реакции деления. Радиоактивные элементы распадаются, при этом выделяя тепло, преобразование которого и дает энергию. Подтверждение версии про "батарейки" можно найти в интервью руководства Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Именно специалисты РФЯЦ погибли в Неноксе. Интервью было записано сразу после трагедии. Глава института сказал, что погибшие сотрудники занимались именно работами по миниатюрным источникам питания. Версия с "атомными батарейками" выглядит более правдоподобной. Но и у нее есть изъяны.

“ Такие изделия подходят для полета на Луну или Марс. А в военном деле? ”

Для чего нужен жидкостный реактивный ускоритель? С 2015 года в Неноксе идут испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Для достижения гиперзвуковой скорости нужно, чтобы в момент запуска основного двигателя ракета развила уже не менее 2 Махов. С учетом габаритов самой ракеты, которая обязана помещаться в пусковые установки кораблей и подводных лодок, ускоритель должен быть достаточно миниатюрным, при этом с высокой энергетикой. Но длительностью реактивного импульса можно частично пожертвовать. В этом случае ускоритель может быть только жидкотопливным. Зачем же тогда "атомная батарейка"?

Тут может быть несколько вариантов. Для потребной энергетики разработчики ускорителя использовали некое новое топливо и окислитель. Их надо не просто смешать, но и выдать достаточно мощный электрический импульс. Также "атомные батарейки" можно использовать для поддержания заданной температуры, необходимой для того, чтобы топливо и окислитель сохранили свои свойства.

Но у "батарейки" есть очень серьезный минус – высокая стоимость. Также надо учитывать, что после запуска ускорителя скорее всего изделие уже не получится использовать повторно. Поэтому речь может идти об ускорителях для штучных и весьма дорогих ракет.

При этом ускорители, а возможно, и сами ракеты будут максимально автономными. Ведь "батарейки" могут обеспечить их успешное функционирование без дополнительного подвода электропитания от сетей кораблей и подводных лодок, генераторов пусковых установок и других подобных изделий. Самое интересное, что благодаря "атомным батарейкам" новый ускоритель-ракету можно будет использовать при минимальной подготовке даже при больших минусовых температурах.

Но на самом деле такая версия выглядит весьма фантастически. Для чего нужны суперавтономный ускоритель и ракета с собственными энергетическими источниками? Понятно, что такие изделия подходят для полета на Марс или Луну. А в военном деле?

Технеций не смолчит

Не исключено, что в Неноксе все было гораздо проще. Замеченный финскими специалистами технеций используется не только в медицине. Также его можно применять и для испытания новой техники. К примеру, для изучения того, как протекает процесс и работают системы ускорителя, в топливо можно добавить немного радиоактивного технеция. При анализе он покажет, где возникли проблемы. Также технеций можно использовать и как штатный элемент конструкции. К примеру, он позволит следить двигательной автоматике ускорителя за движением топлива и его смешением с окислителем.

Поэтому в качестве еще одной версии, хотя и не озвученной, можно рассмотреть следующий вариант. В состав системы управления ускорителя был добавлен некий сложный измерительный комплекс, в основе которого присутствуют радиоактивные элементы.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (795) за 20 августа 2019 года