Пушки по конверсии

Теплотехника – перспективная ниша гражданского производства

Опыт рязанской площадки многопрофильного холдинга "Социум" показывает: есть решения, которые если и не сделают переход оборонных мощностей на гражданские рельсы легкой прогулкой, то как минимум позволят создать рентабельное и перспективное производство.

После первых конверсионных шагов этого предприятия ("Конструктор в тонусе") в направлении производства теплотехники для гражданского рынка произошли серьезные изменения, появились крупные заказы. Соответственно возникли проблемы, решать которые приходится быстро и с пониманием того, что для покупателей одни из главных факторов – репутация фирмы и качество ее изделий.

Производство теплотехники быстро развивается, сейчас на нем осваиваются новые виды и модели бытовых и промышленных тепловых пушек и обогревателей. Пока изготовление идет в полуконвейерном режиме, доля импортных комплектующих в продукции достаточно высока. Если, скажем, инфракрасные обогреватели почти полностью делаются из производимых в России комплектующих, то тепловые пушки все еще снабжаются зарубежными двигателями, роторами и ТЭНами. Но как рассказал Павел Лытенков, директор рязанской площадки "Социума", одновременно с производством готовых изделий ставится задача – разместить заказы на комплектующие не просто на российских предприятиях, а в внутри холдинга, это повысит надежность поставляемых агрегатов и снизит себестоимость конечной продукции.

"Мы не могли себе позволить вначале разработать новые модели, наладить их крупносерийное производство и лишь затем выходить с ними на рынок – это как минимум нерентабельно, – вводит в курс дела Павел Лытенков. – Потому начали с производства продукции по заказам известных брендов, соответственно и комплектующие закупались под их потребности. Это позволило достаточно быстро освоить стандарты качества, необходимые для производства подобной продукции, получить первые крупные заказы от российских покупателей. А поскольку производство ТЭНов – дело для нас знакомое, мы уже ведем работу по локализации всей номенклатуры комплектующих у себя. К примеру, планируем договориться о производстве электродвигателей с Арзамасским приборостроительным заводом, входящим в холдинг "Социум". Мы выпускаем несколько видов тепловой техники, и уже в следующем году локализация наших тепловых пушек и завес составит около 90 процентов. Отдельно скажу о краске, поскольку внешний вид и долговечность покрытия наших изделий играют большую роль при выборе их покупателем. Раньше использовали китайскую и турецкую, но сейчас нашли поставщика в Рязанской области – там с помощью технического специалиста из-за рубежа сумели освоить достаточно сложное производство термостойкой краски.

Расширяем ассортимент. Сейчас выпускаем только электрические тепловые завесы, но уже со следующего года планируем делать водяные, получающие тепло от системы горячего водоснабжения, а потому более экономичные и привлекательные для заказчика.

Мы выходили на рынок, устанавливая цены, которые были бы конкурентными, но задачу повышения рентабельности никто не отменял. Зная, что продукция, созданная на базе наших собственных комплектующих, позволяет нам в полной мере обеспечить достойный уровень качества, мы в ближайшее время сможем себе позволить повысить отпускные цены. Ведь гарантировать долговечность изделий, приобретаемых в Китае, проблематично в отличие от продукции своих поставщиков.

Рынок учит. Скажем, заказы на теплотехнику, спрос на которую растет в холодное время года, мы должны быть готовыми заключать уже сейчас. Много полезного взяли, общаясь с представителями размещающих у нас заказы брендов, у всех свои требования, какие-то нюансы, отработанный контроль качества. Соответственно мы получили вполне конкретные ориентиры для расширения внутреннего производства и создания собственной торговой марки. Пришло понимание, что для комфортного ощущения себя в рынке необходимо расширять номенклатуру выпускаемых изделий. Про водяные завесы я уже сказал, также будем налаживать производство газовой теплотехники.

Нишу для вхождения в рынок мы выбрали удачную – сейчас заказов и заявок больше, чем мы успеваем производить. Потому одновременно с освоением ведем работу по рационализации производства и снижения его трудоемкости. У нас небольшой коллектив, и очень важно, чтобы все работали в унисон – только так мы осилим взятые на себя обязательства. Недавно мы отправили первую действительно крупную партию – три тысячи тепловых пушек и тепловентиляторов нескольких моделей для компании "Л-ком". А еще поставили в торговую сеть "Магнит" 122 тепловые завесы, предназначенные для магазинов в разных регионах. Так что любой читающий "ВПК" имеет шанс согреться рязанским теплом".

Записал Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (795) за 20 августа 2019 года