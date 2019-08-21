The Aviationist: украинский Су-27П показал себя "весьма внушительно"

Всемирно известный, как утверждает The Aviationist, фотограф Славек Крайневский снова сумел удивить любителей авиации, засняв полет украинского Су-27П в непосредственной близости от лёгкого транспортного самолёта британской разработки Skyvan.

Источник изображения: topwar.ru

Данная фотосессия прошла в рамках шоу LOTOS Gdynia Aerobaltic, состоявшегося в Польше. Как видно из выложенного материала, украинский "Фланкер", синхронно следуя за транспортником, почти уткнулся носом в грузовую рампу "Скайвана", принадлежащего ВВС Польши. Данный Су-27П приписан к 831-й бригаде тактической авиации, базирующейся в Миргороде. На ней расположена единственная эскадрилья "Фланкеров", состоящих на вооружении незалежной.

Самолет присоединился к "Скайвану" на высоте около 450 метров, следуя на скорости в 150 узлов.

Видео чрезвычайно интересно, поскольку оно показывает близость "Фланкера" к фотографам, а также его способность маневрировать на низкой скорости. Весьма внушительно.

- отмечает обозначенное издание.

Су-27П входил в состав более крупного украинского "контингента", развернутого в Польше для участия в авиашоу. Кроме него, в Гдыню прибыли Ил-76МД, двухместный Су-27УБ и Су-24.