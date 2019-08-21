Войти
21.08.2019
Военное обозрение

The Aviationist: украинский Су-27П показал себя "весьма внушительно"

634
0
0

Всемирно известный, как утверждает The Aviationist, фотограф Славек Крайневский снова сумел удивить любителей авиации, засняв полет украинского Су-27П в непосредственной близости от лёгкого транспортного самолёта британской разработки Skyvan.

Источник изображения: topwar.ru

Данная фотосессия прошла в рамках шоу LOTOS Gdynia Aerobaltic, состоявшегося в Польше. Как видно из выложенного материала, украинский "Фланкер", синхронно следуя за транспортником, почти уткнулся носом в грузовую рампу "Скайвана", принадлежащего ВВС Польши. Данный Су-27П приписан к 831-й бригаде тактической авиации, базирующейся в Миргороде. На ней расположена единственная эскадрилья "Фланкеров", состоящих на вооружении незалежной.

Самолет присоединился к "Скайвану" на высоте около 450 метров, следуя на скорости в 150 узлов.

Видео чрезвычайно интересно, поскольку оно показывает близость "Фланкера" к фотографам, а также его способность маневрировать на низкой скорости. Весьма внушительно.

- отмечает обозначенное издание.

Су-27П входил в состав более крупного украинского "контингента", развернутого в Польше для участия в авиашоу. Кроме него, в Гдыню прибыли Ил-76МД, двухместный Су-27УБ и Су-24.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Украина
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Су-24
Су-27
Похожие новости
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
10.10.2012
«Авиасвит» – зеркало украинского авиапрома
13.08.2012
100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
21.02.2011
ОАК: сложное наследство, беспокойное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.