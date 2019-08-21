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21.08.2019
Вестник Мордовии

Новейший "Клещ" на базе Т-72Б3 и Т-90А может стать тяжелым бэтээром или ПТРК

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" и "Отвага 2004"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые был показан новейший тяжелый минный заградитель УМЗ-Г. Его создают в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г".

Данная машина разработана с использованием агрегатов и узлов основных боевых танков Российской армии Т-72Б3 и Т-90А. Масса достигает 43,5 т.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" и "Отвага 2004"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" и "Отвага 2004"

Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. В качестве вооружения применен 12,7-мм пулемет 6П49-"Корд". В передней части бронированного обитаемого отсека размещается экипаж из двух человек.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" и "Отвага 2004"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" и "Отвага 2004"

Как отмечают военные эксперты, эта машина вполне может быть использована в качестве тяжелого бронетранспортера, а также для монтажа вооружения, противотанкового ракетного комплекса большой дальности и другой перспективной техники, над которой работают российские конструкторы.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" и "Отвага 2004"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" и "Отвага 2004"

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
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