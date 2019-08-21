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21.08.2019
Интерфакс-АВН

Пхеньян предупредил Сеул о последствиях совместных с США военных учений

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Парад в Пхеньяне
Парад в Пхеньяне.
Источник изображения: Олег Кирьянов/ РГ

Пекин. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Пхеньян назвал "неумным" актом проведение Южной Кореей совместных с США военных учений, и предупредил, что это будет иметь соответствующие последствия.

"Совместные командно-штабные учения, которые поджигатели войны в Южной Корее проводят вместе с США, являются откровенным враждебным актом вторжения в США и недопустимой военной провокацией", - говорится в комментарии центральной северокорейской газеты "Нодон синмун" во вторник.

В нем отмечается, что отрабатывавшиеся в ходе маневров действия свидетельствуют, что они направлены на "вторжение и смертоносное сокрушение нашей республики".

Газета также обвинила Южную Корею в нагнетании напряженности в регионе несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Северной Кореи. Она предупредила, что, Юг заплатит за свои "неумные " действия.

Продолжавшиеся в течение недели совместные американо-южнокорейские военные учения на Корейском полуострове должны завершиться вторник.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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