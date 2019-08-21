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21.08.2019
Военное обозрение

"Мы падаем как мухи": американские пилоты винят в раке РЛС

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Бывшие летчики ВВС и ВМС США призывают военных начать обследование авиаторов в возрасте до 30 лет на рак из-за увеличения смертности от болезни, которая, как они подозревают, может быть связана с излучением в кабине пилотов. Об этом сообщает издание Military.com.

Источник изображения: topwar.ru

Гибнем как мухи

Мы падаем как мухи в наши 50 лет от агрессивных форм рака

- заявил отставной полковник ВВС Эрик Нельсон, бывший пилот F-15 E Strike Eagle. Он привел примеры рака простаты и пищевода, лимфомы и глиобластомы, которые поражали летчиков, которых он знал.

У него самого был обнаружен рак простаты в возрасте 48 лет, всего через три месяца после того, как он ушел из ВВС. За свою карьеру он отлетал более 2600 часов, в том числе в качестве командира 455-й Воздушной экспедиционной группы в Баграме, Афганистан.

Новые исследования ВВС и Управления здравоохранения ветеранов установили, что уровень зарегистрированных случаев рака простаты среди бывших пилотов вырос почти на 16% с 2000 года. Было выяснено, что летчики испытывают усиленное воздействие ультрафиолетового, ионизирующего и уникального неионизирующего излучения.

Ветераны, объединившись вокруг этой проблемы, высказали мнение, что рак в их рядах может быть связан с длительным воздействием в кабине излучения, исходящего от радиолокационных систем или других источников, таких как системы генерации кислорода. Однако на профессиональном уровне до сих пор не было установлено никакой связи между конкретным излучением, испускаемым РЛС на передовых самолетах, и болезнями пилотов.

Пентагон не защитит пилотов

Когда вам 30 лет, вам нужно начать осмотр на рак простаты, даже если он будет оплачен из вашего собственного кармана. Раз в год нужно посещать уролога […] Заплати деньги, если хочешь увидеть правнуков

- отметил Нельсон.

Томас Хилл пилотировал F-4 и F-14, служил командиром эскадрильи, налетав более чем 3600 часов и совершив свыше 960 посадок на авианосцы. В возрасте 52 лет ему диагностировали опухоль мозга. В декабре 2011 года, в 60 лет, он узнал, что у него также рак пищевода. В последние два года он отслеживает преждевременные смерти или рак среди бывших командиров эскадрилий F-14. К настоящему времени он обнаружил более дюжины людей, которые страдают или уже умерли от этой болезни.

Боже, они все мои друзья

- ужаснулся Томас.

Майк Кросби, служивший на F-14 и заболевший раком простаты, считает маловероятным, что военное ведомство приступит к модернизации самолетов, пытаясь уберечь пилотов. С его слов, Пентагон не пойдет на это, так как защита от излучения добавит нежелательный вес или иным образом повлияет на производительность машины.

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Страны
Афганистан
США
Продукция
F-15
F-4
Проекты
Авианосец
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