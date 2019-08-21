Шире вдруг: во Франции высказались за многосторонний формат СНВ

Подключение к договору других ядерных держав можно обсуждать после продления действующего соглашения, считают в Париже

Парижу и Лондону необходимо подключиться к механизмам, прописанным в СНВ-III, чтобы придать ему многосторонний характер. Об этом "Известиям" заявил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе. Сенатор подчеркнул, что более предметно этот вопрос можно обсудить после продления нынешнего соглашения, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Вместе с тем эксперты сошлись во мнении, что идея создать многосторонний формат красиво звучит на словах и труднореализуема на деле.

Великолепная пятерка

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) необходимо продлить, для того чтобы в дальнейшем без спешки уже можно было обсуждать присоединение к нему остальных ядерных держав. Об этом "Известиям" заявил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе. Он отметил, что к многостороннему формату должны подключиться Париж и Лондон.

— Если есть возможность обмениваться информацией по вопросам стратегических вооружений в многостороннем формате, ее, безусловно, надо использовать, — подчеркнул в беседе с "Известиями" сенатор. — Сторонам следует начать переговоры о расширении состава участников, однако этот диалог очень сложный и может идти долго, поэтому в первую очередь необходимо продлить действие документа, как это предусмотрено в договоре.

Командный пункт американской 576-й летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Ванденберг во время учебного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен III" Источник изображения: Фото: ICBM U.S. U.S. Air Force/Michael Peterson/Handout via REUTERS

При этом за пролонгацию СНВ-III выступают не только ядерные державы. Так, в начале августа руководители Соединенных Штатов и Австралии призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров с США. Вместе с тем, как сообщил источник в австралийских дипломатических кругах, "заявление о необходимости "новой эры" в сфере контроля над вооружениями с расширенным числом участников и систем не обязательно означает, что только США, Россия и Китай должны принимать в ней участие". "Все страны, обладающие ядерным оружием, ответственны за то, чтобы усилия по контролю над вооружениями были эффективны", — подытожил собеседник "Известий".

Договор СНВ-III был подписан в Праге в апреле 2010 года. Срок его действия — 10 лет, и в отличие от бессрочного Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), с подачи США прекратившего существование 2 августа 2019 года, он может быть продлен на пять лет. Документ предполагает сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а также снижение количества ядерных боезарядов до 1550 единиц. После продления стороны могут подписать новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Еще заявляя о своем выходе из ДРСМД, Вашингтон, помимо обвинений России в нарушении документа, говорил о необходимости участия в нем Китая. Пекин же ясно дал понять, что о его присоединении к соглашению не может быть и речи. Похожая ситуация сложилась и вокруг СНВ-III.

Москва обратила внимание на то, что призывы США адресованы только к КНР, однако не касаются других ядерных держав — Великобритании и Франции.

И если со стороны Франции звучали призывы продлить документ, а намерение стать частью многостороннего механизма, хоть и теоретическое, присутствует во французском политическом истеблишменте, то у Лондона ДСНВ, похоже, принципиального интереса не вызывает. На запрос "Известий" о том, считает ли Британия необходимым присоединиться к договору, в МИД Соединенного Королевства оперативный ответ не предоставили.

Теории и практики

Таким образом, идея многостороннего формата предполагает, что для начала его основу должны составить пять официальных ядерных держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН (P5): Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Однако насколько удобно и привлекательно призывы к его созданию вписываются в политико-дипломатический дискурс, настолько же трудновыполнимыми они представляются на практике. Опрошенные "Известиями" эксперты сходятся на том, что в ближайшие годы запустить переговоры по расширению механизма СНВ всё же не удастся.

Одна из причин — численное соотношение боеприпасов между странами P5: на сегодняшний день 92% существующих в мире ядерных боезарядов принадлежат России и Соединенным Штатам (порядка 4–5 тыс. единиц на каждую страну). Оставшиеся 8% приходятся на Британию и Францию, которые обладают 200 и 300 боезарядами соответственно, и на Китай, точные данные об арсеналах которого неизвестны (по оценкам экспертов, порядка 500 единиц), а также четыре неофициальные ядерные державы — КНДР, Израиль, Индию и Пакистан.

Открытые ракетные шахты американской стратегической подводной подводной лодки типа "Огайо" Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

По мнению эксперта клуба "Валдай", бывшего министра иностранных дел и обороны Великобритании (с 1992 по 1997 годы) Малкольма Рифкинда, сегодня попытки вовлечь Китай в действующий механизм ограничения наступательных вооружений выглядят нелогично, поскольку Пекин не участвовал ни в одном из договоров между Москвой и Вашингтоном.

— Однако есть определенная логика в том, чтобы при заключении новых договоренностей привлекать к ним КНР, — сказал "Известиям" эксперт. — В отличие от Британии и Франции Китай, который не хочет быть уязвимым для российских и американских ракет, претендует на статус глобальной сверхдержавы, и это прекрасно понимают в Вашингтоне, Москве и Пекине.

Что же касается Лондона и Парижа, то они, по словам эксперта, согласятся участвовать в многостороннем формате лишь тогда, когда Россия и США резко сократят свои запасы, чтобы была возможность говорить о ядерном паритете — основной опоре стратегической стабильности. Однако, как считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин, с учетом сложившейся геополитической напряженности в ближайшее время этого не произойдет. Москве, в частности, нецелесообразно сокращать свои вооружения до 300 развернутых боезарядов, поскольку это нарушит ее военный паритет с другими странами.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 взлетает с авиабазы Энгельс Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov

— К Британии и Франции неоднократно обращались с призывами обеспечить хотя бы некоторые меры прозрачности в отношении их систем, — сказал "Известиям" эксперт. — Однако эта диада заведомо не готова к участию в расширенном формате.

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом стало бы создание системы многосторонних мер по обеспечению транспарентности, которые страны P5 согласовали бы между собой. Однако, по мнению Виктора Мизина, на данный момент и такая схема представляется труднодостижимой.

Екатерина Постникова