Шире вдруг: во Франции высказались за многосторонний формат СНВ

Подключение к договору других ядерных держав можно обсуждать после продления действующего соглашения, считают в Париже

Парижу и Лондону необходимо подключиться к механизмам, прописанным в СНВ-III, чтобы придать ему многосторонний характер. Об этом "Известиям" заявил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе. Сенатор подчеркнул, что более предметно этот вопрос можно обсудить после продления нынешнего соглашения, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Вместе с тем эксперты сошлись во мнении, что идея создать многосторонний формат красиво звучит на словах и труднореализуема на деле.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) необходимо продлить, для того чтобы в дальнейшем без спешки уже можно было обсуждать присоединение к нему остальных ядерных держав. Об этом "Известиям" заявил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе. Он отметил, что к многостороннему формату должны подключиться Париж и Лондон.

— Если есть возможность обмениваться информацией по вопросам стратегических вооружений в многостороннем формате, ее, безусловно, надо использовать, — подчеркнул в беседе с "Известиями" сенатор. — Сторонам следует начать переговоры о расширении состава участников, однако этот диалог очень сложный и может идти долго, поэтому в первую очередь необходимо продлить действие документа, как это предусмотрено в договоре.

Командный пункт американской 576-й летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Ванденберг во время учебного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен III"

Источник изображения: Фото: ICBM U.S. U.S. Air Force/Michael Peterson/Handout via REUTERS