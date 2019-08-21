Испытание крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования

Министерство обороны США сообщило, что 18 августа 2019 года с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США (штат Калифорния) был произведен первый испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования. В заявлении говорится, что ракета была запущена с подвижной пусковой установки и точно поразила цель на дистанции более 500 км.

Первый испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019 (с) Scott Howe / министерство обороны США

Согласно пресс-релизу министерства обороны США, результаты данного испытания будут использованы министерством обороны при разработке перспективных систем вооружения средней дальности.

Представитель министерства обороны США сообщил информационной группе "Jane's", что испытание было проведено ВМС США совместно с Управлением стратегического потенциала (Strategic Capabilities Office) министерства обороны США. Использовалась корабельная универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41, из которой был запущен "вариант" корабельной крылатой ракеты Tomahawk LACM.

Со стороны bmpd укажем, что судя по распространеным фото- и видеоматериалам, "подвижная пусковая установка", с которой был произведен запуск 18 августа, представляет собой полуимпровизированно водруженный на полуприцеп элемент корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41.

Напомним, что именно утверждения о возможности использования размещенных на суше ВПУ Mk 41 для запуска крылатых ракет Tomahawk были одним из пунктов обвинений в последние годы с российской стороны по адресу США в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, и эти обвинения категорически отрицались американской стороной.

Первый испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019 (с) министерство обороны США

Видео (с) министерство обороны США: