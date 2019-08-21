Войти
21.08.2019
bmpd.livejournal.com

Испытание крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования

399
0
-1

Министерство обороны США сообщило, что 18 августа 2019 года с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США (штат Калифорния) был произведен первый испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования. В заявлении говорится, что ракета была запущена с подвижной пусковой установки и точно поразила цель на дистанции более 500 км.

Первый испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019 (с) Scott Howe / министерство обороны США

Согласно пресс-релизу министерства обороны США, результаты данного испытания будут использованы министерством обороны при разработке перспективных систем вооружения средней дальности.

Представитель министерства обороны США сообщил информационной группе "Jane's", что испытание было проведено ВМС США совместно с Управлением стратегического потенциала (Strategic Capabilities Office) министерства обороны США. Использовалась корабельная универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41, из которой был запущен "вариант" корабельной крылатой ракеты Tomahawk LACM.

Со стороны bmpd укажем, что судя по распространеным фото- и видеоматериалам, "подвижная пусковая установка", с которой был произведен запуск 18 августа, представляет собой полуимпровизированно водруженный на полуприцеп элемент корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41.

Напомним, что именно утверждения о возможности использования размещенных на суше ВПУ Mk 41 для запуска крылатых ракет Tomahawk были одним из пунктов обвинений в последние годы с российской стороны по адресу США в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, и эти обвинения категорически отрицались американской стороной.

Первый испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019 (с) министерство обороны США

Видео (с) министерство обороны США:

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Проекты
РСМД
Похожие новости
10.04.2019
Две кандидатуры на роль могильщика ДРСМД
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
04.02.2019
В Бундестаге предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД
12.10.2016
Генштаб обвинил США в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности
16.05.2016
ПРО сулит Европе напряженность вместо безопасности
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.