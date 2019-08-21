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21.08.2019
Lenta.ru

Названы последствия войны США с Китаем

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Источник изображения: Фото: Reuters

США потеряли свое превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае начала открытого конфликта. Об этом заявили специалисты Центра исследований США Сиднейского университета.

В докладе говорится, что китайский арсенал точных ракет большой дальности стал серьезной угрозой для американских и союзных баз, взлетно-посадочных полос и других военных объектов на западной части Тихого океана. Специалисты отмечают, что китайские ракеты способны наносить точные удары по логистическим объектам США в районе Сингапура, а также по военным базам в Южной Корее и Японии.

"Так как эти объекты могут оказаться бесполезными из-за высокоточных ударов в первые часы конфликта, ракетная угроза Китая ставит под сомнение способность США свободно управлять своими силами по всему миру", — указывается в докладе.

Специалисты призывают США и их союзников, включая Австралию и Японию, пересмотреть военные бюджеты для противостоянию быстро развивающемуся Китаю. По их данным, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разместила около 1500 баллистических ракет малой дальности, 450 ракет средней дальности, 160 ракет промежуточной дальности и сотни крылатых ракет наземного базирования большой дальности.

В июле 2019 года сообщалось, что китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия. В рейтинге 2019 года в первой десятке значатся такие китайские компании, как AVIC (Aviation Industry Corporation of China), Norinco (China North Industries Group Corporation Limited) и CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Всего в рейтинге находятся восемь компаний из Поднебесной.

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Страны
Австpалия
Китай
Россия
Сингапуp
США
Япония
Компании
AVIC
CASC
CASIC
Norinco
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