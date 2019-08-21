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21.08.2019
Военное обозрение

Танки Ariete впервые прибыли в Латвию

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Возглавляемая Канадой боевая группа НАТО усиленного передового присутствия, размещенная в Латвии, получила подкрепление из Италии и Соединенных Штатов в прошлом месяце. В результате количество основных боевых танков, которыми она обладает, удвоилось. В альянсе поясняют, что это временная мера, однако в последние годы стало ясно, что благодаря механизму ротации меняется лишь состав персонала, сохраняя численность войск и приданной им техники.

Источник изображения: topwar.ru

Латвийские Национальные вооруженные силы заявили на своем веб-сайте, что 70 дополнительных солдат и 12 танков M1A2 SEPv2 Abrams одного из батальонов 1-й пехотной дивизии армии США прибыли в лагерь Адажи, будучи направленными для участия в операции "Атлантическая решимость". Указывается, что американское бронетанковое подразделение пробудет в стране около двух месяцев,

Кроме того, итальянская армия впервые развернула в Латвии ОБТ Ariete. Впервые они были замечены в этом прибалтийском государстве в начале августа, когда принимали участие в учениях Reaper Prime. 16 августа Альянс официально подтвердил их присутствие. Танки числятся в составе группы, направленной Римом, в которую входят 1-й полк берсальеров (элитные высокомобильные пехотные части, отличительный знак – петушиные перья), 4-й бронетанковый полк и другие армейские подразделения.

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Страны
Италия
Канада
Латвия
США
Продукция
M1 Abrams
MQ-1 Predator
Проекты
NATO
Военные учения
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