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20.08.2019
Военное обозрение

КНР отрицает обвинения Японии в использовании ее кораблей в качестве целей

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Япония обвинила Китай в том, что истребители ВВС КНР использовали японские военные корабли в качестве учебных целей. Китай отверг эти обвинения, и местные военные эксперты заявили, что это домыслы Токио, которые будут лежать лишь на ее совести.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе учений, проходивших в мае в Восточно-Китайском море, истребители Военно-воздушных сил Китайской Народной Армии, возможно, использовали эсминцы Страны Восходящего солнца в качестве учебных целей для условной атаки. Об этом сообщило японское издание Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве Японии.

В статье утверждалось, что несколько китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7 приблизились к двум эсминцам Сил самообороны Японии, которые находились в пределах досягаемости ракет самолетов ВВС КНР.

Китайцы не блокировали захват радаром цели. Кроме того, японцы перехватили разговор между истребителями КНР. В ходе расшифровки диалога выяснилось, что пилоты обсуждали использование японских кораблей в качестве условных объектов атаки.

Комментируя документ, приведенный в статье в виде доказательства, китайский эксперт по противовоздушной обороне Фу Цяньшао сказал, что свидетельства японской стороны не заслуживают доверия.

Во время военных учений связь между военными самолетами обычно осуществляется с посредством сокращенных кодовых сообщений, а не с помощью полноценного диалога.

- подчеркнул эксперт.

По словам Фу, JH-7 способен обнаружить и поразить цель на значительном удалении от себя, и это вполне нормально - захватить какой-либо объект в ходе тренировки, включив свой радар.

Это чистая спекуляция.

- подчеркнул он.

В чужом глазу соринку видит, а в своем - и бревна не замечает

Другой военный эксперт, на условиях анонимности, заявил изданию "Глобал таймс", что Япония видит в любых действиях Китая угрозу. Также, в соответствии с этой идеологией японским мышлением, китайские корабли и самолеты видимо могли использоваться Японией аналогичным образом в качестве условных целей каждый раз, когда они попадали в зону поражения японских ракет.

Уже стало нормой, что японские корабли и самолеты следят за военными маневрами КНР в Восточно-Китайском море. У нас есть все основания опасаться, что присутствие Сил самообороны Японии представляет собой серьезную военную угрозу для нашей страны.

- считает специалист, добавив, что Китай должен "оставаться в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы нападение японцев никогда не повторилось.

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Китай
Япония
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Военные учения
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