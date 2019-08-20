Против своих: на Украине арестовали танкер за поставки в Россию

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский суд арестовал украинский танкер "Мрия" за поставки топлива Черноморскому флоту в Севастополь. Прошение подала прокуратура Автономной республики Крым, подчиняющаяся Киеву, после того, как следователи провели обыски на судне. Помимо поставки нефтепродуктов на территорию России, корабль обвиняют в нарушении правил при въезде-выезде на полуостров. РФ намерена опротестовать действия Украины в отношении танкера, сообщили в Совфеде.

Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.

Это произошло после того, как 10 августа прокуратура Автономной республики Крым, подчиняющейся властям Украины, обыскала судно в порту Херсона. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к суду с просьбой об аресте, на что сначала получила отказ. "13 августа 2019 года в 11.00 Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - пояснили в ведомстве.

Также прокуратура упомянула в данном сообщении, что танкер нарушил правила въезда и выезда на территорию полуострова, которые установила Украина. Суд удовлетворил жалобу только после повторного прошения 19 августа.

По данным украинских СМИ, ранее танкер "Мрия" носил название "Вилга" и ходил под флагом Украины. Киев заподозрил, что в июне 2015 года корабль занимался поставкой нефтепродуктов подразделениям Черноморского флота в Севастополе.

В Совете Федерации заявили, что Россия опротестует незаконные действия Украины в отношении судна. "Крым - территория России. Любая мотивация действий украинских правоохранителей, основанная на тезисе про "оккупированные территории", является с точки зрения России неправомерной. И, следовательно, все действия в отношения данного судна также незаконны и будут нами опротестованы", - подчеркнул российский сенатор Олег Морозов, передает РИА "Новости".

Примечательно, что на время ареста "Мрия" пришвартована там же, где заблокированный украинскими властями российский танкер "Механик Погодин". 11 августа 2018 года его с 12 членами экипажа на борту задержали в порту Херсона. Владеет судном российская компания "Волжское пароходство", выкупившая его у "ВЭБ-Лизинга" - организации, против которой на Украине введены санкции. Киев был уверен, что судно по-прежнему принадлежало запрещенной на территории страны компании.

"Танкер "Механик Погодин" выполнял перевозку дизельного топлива из Туркменистана на Украину по договору фрахта в интересах канадской компании "Oil Marine Shipping and Chartering Inc." Распорядителем груза в порту назначения Херсон является UNICREDIT Bank Austria", - пояснил капитан судна Михаил Замятин, передает газета "МК".

При этом он подчеркнул, что предупреждал Украину за трое суток о прибытии в Херсон, поэтому и администрация порта, и представители СБУ знали всю информацию по судну, включая данные о его номинальном собственнике. Кроме того, по словам капитана, в июле 2018 года "Механик" уже перемещался по украинской территории и осуществлял выгрузку топлива в других местных портах.

25 марта 2019 года суд в Одессе отклонил очередную апелляцию "Волжского пароходства", в которой владелец просил выпустить танкер. В то же время он отказывает и СБУ в удовлетворении ходатайства об аресте "Механика".

13 августа судовладелец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в освобождении судна. В компании подчеркнули, что данный вопрос входит в компетенцию главы государства. "Судовладелец, действуя добросовестно, предпринимал и продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна собственными силами, неся расходы на содержание судна и экипажа", - сообщили в "Волжском пароходстве", передавал ТАСС.

Также в организации рассказали об убытках, которые принесло простаивание корабля в порту - они составили более $2,5 млн. "Все это время судно удерживается у причала в акватории морского порта Херсон. Многократные обращения судовладельца с просьбой о выдаче разрешения на выход танкера остаются без удовлетворения", - написала организация в обращении к Зеленскому.

При этом компания продолжает обеспечивать работу экипажа на судне, а также оснащать его необходимыми продуктами и медикаментами. "Замена экипажа осуществляется в плановом порядке, исходя из установленного максимального периода работы на судне каждого члена экипажа. Следующая плановая по графику смена команды состоится во второй половине апреля", - добавили в "Волжском пароходстве".

Мария Локтионова