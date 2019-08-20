Войти
20.08.2019
Известия.ru

В Минтрансе рассказали о невозможности полной защиты самолетов от птиц

330
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Arne Dedert/DPA

Орнитологическая защита аэропортов России соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), но абсолютная защита от птиц невозможна начиная с определенной высоты. Об этом 19 августа сообщает "РИА Новости", ссылаясь на заявление заместителя министра транспорта РФ Александра Юрчика.

Юрчик пояснил, что орнитологическая безопасность является элементом системы безопасности полетов и ни в одном российском аэропорту нет уровня ниже, чем требует ИКАО.

"Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё — невозможно ничего сделать", — сказал он и добавил, что самолет набрал определенную высоту, на которой обеспечить защиту уже невозможно.

По словам замминистра, для безопасности можно создавать системы непривлечения птиц — к примеру, закрывать свалки. "Птицы попадают достаточно часто и в двигатели, и в обтекатели, и даже в лобовые стекла. Но самолет проходит отдельные испытания на попадание птиц", — заключил Юрчик.

Утром 15 августа самолет Airbus 321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, но спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

СК после происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Расследовать причины инцидента также будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который 17 августа закончил расшифровку "черных ящиков". Кроме того, были опубликованы переговоры экипажа.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Airbus
ИКАО
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
02.05.2019
В упряжке с "Боингом"
20.08.2014
Россия еще полетает на чужих
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
22.07.2010
Разбор пилотов
15.12.2009
Когда время дороже денег
15.07.2008
"У нас есть и ресурсы, и амбиции"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 06:47
  • 3
Китайская компания Fangli "клонировала" российский вездеход ДТ-30П
  • 20.08 06:15
  • 89
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 05:45
  • 1
Совет технополиса "Эра" утвердил стратегию его научного развития
  • 20.08 03:10
  • 49
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 20.08 02:04
  • 7761
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.08 22:46
  • 2
В Норвегии заявили о неспособности противостоять России без НАТО
  • 19.08 21:06
  • 1
Хакеры взломали программный код F-15
  • 19.08 20:24
  • 16
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели
  • 19.08 20:14
  • 1
В России отреагировали на данные о недостатках ВМФ
  • 19.08 17:15
  • 2
США почти одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 Viper
  • 19.08 16:57
  • 1
Прошли военно-полевые сборы 1-й казачьей дивизии
  • 19.08 16:22
  • 1
На Луну к 50-летию Октября
  • 19.08 15:36
  • 1
Война на Кавказе в августе 2008 года получила новую оценку
  • 19.08 15:08
  • 18
Правительство России увеличивает финансирование органов безопасности и Росгвардии
  • 19.08 14:14
  • 1
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века