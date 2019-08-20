Москва представила предложения по СНВ-3, инициатив Вашингтона пока нет - Путин

Форт Брегансон. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Россия не видит никаких инициатив со стороны США по вопросу продления договора СНВ-3, в то время как Москва свои предложения уже представила, заявил российский президент Владимир Путин.

"Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат "на столе", - сказал Путин на пресс-конференции перед началом переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Путин также напомнил, что не Россия первой вышла в одностороннем порядке из договоров по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности.