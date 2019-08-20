Управление ядерным арсеналом США поручат суперкомпьютеру

Суперкомпьютер El Capitan станет одним из самых мощных в мире. Он не только будет следить за безопасностью, но и разрабатывать меры по устранению возникающих угроз.

Суперкомпьютеры используются в самых разных областях, от моделирования погоды до разработки лекарств. Министерство энергетики США и Национальная администрация по ядерной безопасности решили поручить машине контроль за ядерным запасом страны.

Суперкомпьютер El Capitan, который соберет компания Cray Computing, будет отслеживать безопасность и эффективность хранения ядерного оружия, а также разрабатывать меры, необходимые для решения возникающих угроз, сообщает Engadget.

Пиковая мощность El Capitan составит 1,5 квинтиллионов вычислений в секунду. Это в 10 раз быстрее, чем у суперкомпьютера Sierra из Ливерморской национальной лаборатории, который считается вторым по мощности в мире. Кроме того, El Capitan будет в четыре раза более энергоэффективным.

Работы по созданию «ядерного» суперкомпьютера обойдутся бюджету в $600 млн. По плану, они должны закончиться к 2023 году.

Самый дорогой суперкомпьютер в истории построит компания Intel в сотрудничестве с Cray. Систему Aurora установят в Аргоннской национальной лаборатории.