Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?

Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с зарубежными коллегами. Их заставят получать разрешения на встречи и писать отчеты. Эксперты считают, что такие требования приведут к вымиранию iTech-стартапов в России.

Минобрнауки направило в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан, сообщает «Московский комсомолец». Приказ ужесточает правила контактов российских ученых с иностранцами.

Научные организации из России должны будут за 5 дней уведомить министерство о планируемой встрече с зарубежными коллегами и представить список участников. На самой встрече должны присутствовать как минимум 2 российских ученых, уточняется в приказе.

При этом общаться с зарубежными коллегами в нерабочее время российские ученые смогут только с разрешения руководства. По итогам проведенных встреч специалисты обязаны составить отчет с кратким описанием обсуждения и приложить к нему сканы паспортов участников.

В рекомендациях Минобрнауки также сообщается, что иностранные ученые во время посещения научных организаций в России могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ».

«iTech-стартапы могут умереть. Как они будут привлекать иностранных инвесторов? Ученые, сотрудничающие с зарубежными специалистами, должны будут „соскочить” с проектов. Выживут только стартапы внутреннего пользования, то есть без вариантов экспорта», — рассуждает в разговоре с Inc. гендиректор компании СПГ Горская Кирилл Лятс.

По мнению эксперта, требования Минобрнауки делают российские стартапы и всю науку в целом токсичными, излучающими негатив, болезнь. «Никто не захочет в таких условиях работать. Это ярко выраженный вариант железного занавеса в науке, причем в вопиющей форме. Общение с иностранными коллегами будет приравниваться если не к госизмене, то точно к предательству», — считает Лятс.

«Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют <…> Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», — прокомментировал приказ Минобрнауки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.