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20.08.2019
Naked Science

Астронавты NASA примерили новые скафандры

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Астронавты NASA
Астронавты NASA.
Источник изображения: naked-science.ru

Именно в них Боб Бенкен и Даг Херли отправятся к МКС на борту Crew Dragon

Первый полет пилотируемого частного многоразового корабля Crew Dragon, созданного SpaceX по заказу NASA, с экипажем состоится не раньше 2020 года, точная дата миссии Demo-2 пока не определена. Однако, несмотря на это, NASA и SpaceX вовсю готовятся к важному событию.

Недавно в официальном твиттер-аккаунте Космического агентства США появились фотографии, можно сказать, с генеральной репетиции в штаб-квартире NASA в Хоторне, в которой участвовали полковники Боб Бенкен и Даг Херли — первые астронавты, которые полетят на Crew Dragon к орбите и пристыкуются к МКС. Во время «репетиции» астронавты примерили на себе новые скафандры, изготовленные SpaceX персонально для них, и опробовали симулятор корабля.

Для создания нового космического обмундирования SpaceX наняла собственную команду мастеров и применила технику 3D-печати. Как отмечают специалисты, скафандры вышли удивительно минималистичными, футуристичными и функциональными, при этом они предоставляют высокую маневренность и легкость, однако не предназначены для выхода в открытый космос.


Портреты главных и запасных астронавтов NASA. Слева направо: Боб Бенкен, Даг Херли, Виктор Гловер и Майк Хопкинс.
Источник: © SpaceX

По информации американских СМИ, к бедру астронавта будет крепиться iPad от Apple: планшет послужит более удобным и быстрым способом взаимодействия с элементами управления Crew Dragon.



В этом апреле SpaceX провела испытания двигателя Crew Dragon, которые завершились взрывом и уничтожением аппарата.

Мария Азарова

Права на данный материал принадлежат Naked Science
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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
МКС
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